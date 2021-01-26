На Урале танковая дивизия получит боевые машины и комплексы обнаружения

В 2021 году гвардейская танковая дивизия в Свердловской и Челябинской областях получит БМП-2М, самоходные боевые машины "Штурм-С", системы обнаружения "Соболятник-О". Планируется, что всего более 20 единиц техники поступит до конца года.

О поставках техники сообщили "РГ" в пресс-службе ЦВО. Так, среди вооружения мотострелковых подразделений дивизии появится десять модернизированных боевых машин пехоты БМП-2М.

- В отличие от моделей более ранних модификаций, БМП-2М имеет автоматическую систему управления огнем, позволяющую командиру и наводчику действовать как единое целое в дневное и ночное время суток, - говорится в сообщении.

Противотанковые подразделения получат "Штурм-С", которые способны уничтожать бронетехнику, воздушные цели и сооружения в любых погодных условиях.

Парк вооружения войсковой разведки пополнится комплексами обнаружения "Соболятник-О", предназначенные для наблюдения за обстановкой на дальности до 30 километров, которые могут с погрешностью до 10 метров анализировать параметры целей и классифицировать их, разделяя на людей и технику.

Юлия Мякишева