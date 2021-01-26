Спущен на воду головной фрегат класса "Стамбул" для ВМС Турции

ЦАМТО, 25 января. По информации турецкого агентства Anadolu, 23 января на военно-морской верфи в Стамбуле (Istanbul Naval Shipyard) состоялась церемония спуска на воду головного фрегата (F-515) "Стамбул", строящегося по национальному проекту.

В мероприятии принял участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Как планируется, фрегат будет передан командованию Военно-морских сил Турции в 2023 году. В общей сложности ВМС Турции намерены принять на вооружение 4 фрегата новой серии. Они будут применяться для выполнения задач противовоздушной обороны, патрулирования, эскорта других судов и борьбы с подводными лодками.

Проект фрегата был разработан в рамках программы MILGEM (Milli Gemi – национальный корабль), направленной на развитие возможностей турецкой промышленности в сфере проектирования и постройки боевых кораблей. Ранее в рамках данного проекта для ВМС Турции были построены четыре корвета класса "Ада". Турция также заключила контракт на постройку трех корветов класса "Ада" с Пакистаном. Недавно было подписано соглашение на поставку пяти кораблей с Украиной.

Как сообщал ЦАМТО, командование Военно-морских сил выполнило проектирование корабля за два года, взяв за основу проект корвета класса "Ада". Церемония резки стали для строительства головного фрегата класса "Стамбул" состоялась 19 января 2017 года на предприятии Istanbul Naval Shipyard, которая является основным подрядчиком строительства корабля.

По имеющимся данным, длина фрегата класса "Стамбул" составит 113,2 м, ширина – 14,4 м, осадка – 4,05 м, водоизмещение – около 3000 т, экипаж – 125 человек. Корабль будет оснащен комбинированной главной энергетической установкой типа CODAG, включающей два дизельных двигателя MTU 20V 4000 M91L и ГТД LM2500. Расчетная максимальная скорость хода – 29 узлов. Дальностью плавания составит 6570 морских миль на скорости 14 узлов. В состав вооружения войдут одна 76-мм АУ Oto Melara Super Rapid, две 25-мм автоматические пушки STOP компании Aselsan, ЗАК GOKDENIZ, 16 противокорабельных ракет "Гарпун" или ПКР "Атмака" компании Roketsan, 16 ЗУР HISAR и две двухтрубные 324-мм торпедные установки. Корабль будет оснащен летной площадкой и ангаром для вертолета S-70B "Сихок" и одного беспилотного летательного аппарата.

Фрегат будет оборудован инфракрасной системой обнаружения и сопровождения разработки турецкой компании ASELSAN, системой радиоэлектронной борьбы турецкого производства. На корабле будут установлены управляемые ракеты и система противоторпедной защиты национального производства. Помимо ASELSAN, системы собственной разработки для фрегатов изготовит турецкая компания Havelsan. Около 80 субподрядчиков поставят для корабля более 150 систем различного назначения. Около двух третей субподрядчиков являются турецкими компаниями. В частности, национальные компании поставят вооружение и электрические системы, дизель-генераторы, интегрированные системы управления, систему защиты от радиационной, химической, биологической защиты и т.д.