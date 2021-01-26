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Военно-промышленный курьер

С Байденом «иранский народ впереди ждут светлые дни»

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Источник изображения: vpk-news.ru

Иран доживает последние дни под американскими санкциями, заявил в воскресенье иранский вице-президент Эсхак Джахангири.

«После снятия санкций нас ждут хорошие дни. Зима кончилась, иранский народ впереди ждут светлые дни», - приводит слова Джахангири агентство Анадолу.

Несмотря на давление США, Иран добился впечатляющих успехов в нефтегазовой сфере, отметил вице-президент, добавив, что в конце президентского срока Дональда Трампа в декабре-январе экспорт иранской нефти достиг рекордных показателей.

Ранее на этой неделе глава МИД Ирана Джавад Зариф в статье для журнала Foreign Affairs призвал администрацию нового президента США Джо Байдена «безоговорочно» отменить все санкции, введенные администрацией Трампа и спасти ядерную сделку.

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Страны
Иран
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Ядерный щит
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