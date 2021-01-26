Высокоточный боеприпас «Катана»: первый этап завершен.

Согласно пресс-релизу французского оружейного концерна Nexter, 155-мм высокоточный боеприпас "Катана" (KATANA) завершил свои первые успешные испытательные стрельбы. Тестовая кампания проходила с 7 по 11 декабря 2020 года на севере Швеции, на полигоне Видсель (Vidsel). По утверждению производителя, артиллерийские боеприпасы успешно демонстрировали свою способность к управляемому полету.

155-мм САУ CAESAR

Испытательные стрельбы выполнялись из 155-мм орудия «Сезар» (CAESAR), смонтированном на лафете того же производителя, компании Nexter. Маневренность высокоточного боеприпаса обеспечивается системой управления, выполненной по схеме «утка» (Canard Actuation Systems, CAS). Достигнутая управляемость по траектории полета позволила увеличить дальность стрельбы по сравнению с чисто баллистической траекторией. Специалисты Nexter Munitions подтвердили надежность избранной схемы управления даже в экстремальных погодных условиях. Следующие испытательные стрельбы запланированы на 2021 год и будут включать ведение огня по координатам. Производитель исходит из того, что боеприпасы будут готовы к продаже к 2023 году.

По сообщениям СМИ, ВС Франции, участвуя в операции в Ираке в 2016 г. против ИГИЛ (ИГ – террористическая организация, запрещенная в РФ), обнаружили пробел в возможностях высокоточного огня собственной артиллерии. Для быстрого и точного поражения разведанных позиций артиллерии и минометов ИГ на импровизированных «самоходных» лафетах (ИГ захватило значительное количество орудий и боеприпасов ВС Ирака) приходилось рассчитывать на поддержку армии США. Вместе с тем, для преодоления этого недостатка Париж отказался от закупки доступных на рынке высокоточных боеприпасов и выбрал путь собственной разработки.

Высокоточный боеприпас «Катана»

155-мм высокоточный боеприпас «Катана»

Боеприпас «Катана», ранее также известный, как «Менгир» (Menhir), представляет собой 155-мм выстрел, предназначенный для ведения огня из всех распространенных артиллерийских систем с длиной ствола в 52 калибра. Благодаря интеллектуальному управлению, дальность стрельбы возросла до 60 км с одновременным повышением точности попадания.

К своей самофинансируемой разработке компания Nexter приступила в 2014 году. Впервые концепцию представили ​​на выставке Eurosatory 2016 под шифром «Менгир». В декабре 2020 года прошли первые пробные выстрелы снарядом KATANA Mk 1.

Ожидается, что благодаря сочетанию большой дальности, точности и высокого конечного эффекта особой боевой части, «Катана» сможет поражать приоритетные цели по координатам в сложных условиях. Точность стрельбы базируется на гибридной (спутник + инерциальная навигация) системе управления. Согласно отчетам, для её дальнейшего повышения снаряд Katana Mk 2 с 2028 года будет оснащен полуактивной лазерной головкой самонаведения (SAL). По данным Nexter круговое вероятное отклонение на максимальной дальности не превышает 10 м. Максимальная дальность достигает 60 км. Осколочно-фугасная боевая часть с пониженной взрывоопасностью (High‐Explosive Insensitive Munition, HE-IM) имеет массу 6 кг. Длина снаряда – менее одного метра.

По материалам ресурса soldat-und-technik.de