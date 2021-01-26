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ТАСС

Летные испытания полезной нагрузки спутника "Экспресс-80" завершены

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«ИСС им. академика М.Ф. Решетнева»
Цех «ИСС им. академика М.Ф. Решетнева».
Источник изображения: Олег Яковлев/РБК

Решение о готовности полезной нагрузки спутника связи к работе будет принято в ближайшее время

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Решение о готовности полезной нагрузки спутника связи "Экспресс-80" к работе будет принято в ближайшее время, специалисты уже провели ее летные испытания. Об этом говорится в видео, размещенном в среду на официальном канале АО "Информационные спутниковые системы им. М. Ф. Решетнева" (ИСС) на YouTube.

"Специалисты ИСС завершили летные испытания полезной нагрузки на космическом аппарате "Экспресс-80". В ближайшие дни будет принято решение о готовности полезной нагрузки спутника "Экспресс-80" к эксплуатации", - говорится в видео.

Как уточнили в ИСС, полезная нагрузка включает в себя 38 активных транспондеров для обеспечения связи и вещания в C-, Ku- и L-диапазонах частот.

Ракета-носитель "Протон-М" со спутниками "Экспресс-80" и "Экспресс-103" стартовала с космодрома Байконур 31 июля 2020 года. Затем они были выведены на целевую геопереходную орбиту высотой 54,9 тыс. км за счет нескольких включений двигательной установки разгонного блока "Бриз-М".

Перелет на геостационарную орбиту высотой 35 786 километров осуществлялся при помощи собственных электрореактивных двигателей СПД-100В (разработки ОКБ "Факел", Калининград).

О спутниках

"Экспресс-80" и "Экспресс-103" построены по заказу ФГУП "Космическая связь" на базе унифицированной платформы среднего класса "Экспресс-1000Н" разработки "Информационных спутниковых систем". Партнером предприятия по полезной нагрузке новых спутников традиционно выступает европейская компания Thales Alenia Space.

Аппараты предназначены для обеспечения услуг фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания, высокоскоростного доступа в интернет, а также передачи данных на территории России и в странах СНГ в C-, Ku- и L-диапазонах. Полезная нагрузка будет включать 38 (для аппарата "Экспресс-80") и 37 (для "Экспресса-103") основных транспондеров. Срок активного существования аппаратов - 15 лет.

Как сообщало ранее ФГУП "Космическая связь", спутники "Экспресс-80" и "Экспресс-103" планируется ввести в эксплуатацию в январе-феврале 2021 года.

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Страны
Россия
Продукция
Бриз-М
Протон-(К)М
Компании
Leonardo
Thales
ИСС Решетнева
Факел МКБ
Проекты
2020-й год
Байконур
ИТ
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