Россию исключили из экспертной группы по созданию окололунной станции Gateway

Представителей России исключили из экспертной группы по обсуждению перспектив создания окололунной станции Gateway. Об этом 25 января сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

По данным собеседника агентства, такое решение было принято после многократных заявлений российской стороны о ее недостаточной роли в проекте. Представители России исключены из почтовых рассылок, обсуждений и доступа к материалам.

Соглашение о совместном создании окололунной станции Gateway «Роскосмос» и NASA подписали в 2017 году.

Позже гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не может позволить себе участвовать в Gateway, так как стране отвели недостаточно большую роль, а сам проект он назвал американоцентричным.

Согласно договору, Россия должна была создать только один модуль станции — шлюз для выходов в открытый космос. Основной вклад в проект вносили Соединенные Штаты. Соответственно вкладу учитывалась роль страны в проекте. Рогозин заявил о готовности участвовать в проекте только в том случае, если он будет основан на принципах равноправия, как Международная космическая станция.

В октябре 2020 года США и Британия подписали соглашение об освоении Луны, самым крупным проектом которого станет создание окололунной станции Gateway. Британские власти выделили на ее строительство $20,7 млн.