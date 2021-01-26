Nikkei Asian Review (Япония): Китай превращается из покупателя российских сооружений в конкурента России

Японский Nikkei Asian Review считает, что Россия начинает уступать Китаю в разработке новых вооружений и военных технологий. Постепенно это отставание может стать необратимым. Китай становится номером два в мире по экспорту вооружений. Россия третья. Пекин нацеливается на традиционные рынки сбыта российских вооружений.

Способность Пекина торговать оружием в пакете с другими экономически привлекательными программами угрожает доходам российского бюджета

В ярком видеоролике о наборе на военную службу, опубликованном на прошлой неделе ВВС Китайской Народно-освободительной армии, показано, как четыре истребителя J-20 взмывают в грозовое небо, ловко маневрируя между сполохами молний.

В этом драматическом цифровом фильме не была видна одна важная деталь: впервые в истории китайские самолеты будут оснащены двигателями отечественного производства, а не российскими.

Решение Пекина заменить двигатели J-20, обнародованное китайским государственным рупором газетой Global Times, является лишь последним признаком того, что Китай быстро сокращает военный разрыв со своим северным соседом. На протяжении десятилетий Китай полагался на российское оружие в ходе модернизации своих вооруженных сил. Но ситуация начала меняться по мере того, Китай создает собственную мощную оборонную промышленность и даже начинает бросать вызов Москве на мировом рынке вооружений.

По некоторым параметрам он уже может иметь преимущество перед Россией. Это сдвиг способен изменить ход развития временами незаметных, но все более тесных отношений между странами.

По данным, относящимся к декабрю прошлого года, Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) ставит Россию по производству оружия в период с 2015 по 2019 год вслед за Китаем, вышедшим по этому показателю на второе место в мире. На первом месте оставались США.

SIPRI обнаружил, что четыре из 25 крупнейших производителей оружия в 2019 году были китайскими. На эту четверку, три из которых входили в мировые топ-10, пришлось 16% от общего объема продаж вооружений, и он заработал в указанном году 56,7 миллиарда долларов. В отличие от этого, только две российские компании вошли в топ-25, заняв нишу в чуть менее 4% от общемирового рынка оружия и заработав 13,9 миллиарда долларов.

Некоторые представители российской оборонной промышленности и эксперты оспаривают выводы SIPRI, утверждая, что невозможно точно подсчитать объем экспорта вооружений Китая, поскольку он хранит информацию о своем военно-промышленном комплексе в секрете. Они также не соглашаются с решением SIPRI исключить из мировой табели топ-25 российский государственный конгломерат "Ростех", одного из крупнейших экспортеров вооружений в стране.

Тем не менее, немногие в Москве отрицают, что Китай быстро завоевывает мировые позиции не только с точки зрения количества производимого оружия, но и с точки зрения качества.

Вадим Козюлин, директор проекта по новым технологиям и международной безопасности ПИР-Центра, сказал Nikkei Asia, что Китай уже превзошел Россию в разработке беспилотных летательных аппаратов, некоторых видов военных кораблей и, возможно, даже гиперзвуковых ракет. Последнее направление составляло для России в последние годы предмет особой гордости.

"Мы видим, что Китай очень быстро разрабатывает и производит новые модели оружия, выпуская новое поколение каждые 10 лет, как когда-то это делал Советский Союз, - сказал он. - В этих условиях России трудно конкурировать, потому что у нас бюджет меньше китайского, и он только уменьшается".

На протяжении большей части периода после окончания холодной войны Россия была основным поставщиком оружия в Китай.

Два соседних государства начали сотрудничать в области ВТС в начале 1990-х годов, когда Китай только разворачивал амбициозную программу по обновлению устаревшего вооружения НОАК. Изначально Пекин как на потенциальный источник передовых военных технологий рассчитывал на Запад, но эти надежды не оправдались после того, как США и Европа ввели эмбарго на поставки оружия Китаю в ответ на репрессии на площади Тяньаньмэнь в 1989 году.

Китай вскоре нашел замену в лице России. Распад Советского Союза в 1991 году нанес тяжелый удар по российским производителям оружия. Старые источники доходов, такие как внутренние военные расходы и прибыльные контракты с иностранными государствами-клиентами, быстро иссякли. Появление Китая в качестве потенциального покупателя придало хромавшей российской оборонной промышленности жизненно необходимые силы.

С 1992 по 2007 год Китай импортировал 84% своего оружия из России. Для НОАК закупались боевые самолеты, системы ПВО, эсминцы и подводные лодки.

К большому огорчению Москвы, Пекин также копировал многие свои российские приобретения.

Некоторые из новейших вооружений Китая, в первую очередь истребители J-11 и ракеты класса "земля-воздух" HQ-9 почти идентичны более ранним вариантам, закупленным у России. В декабре 2019 года "Ростех" публично обвинил Китай в незаконном копировании широкого спектра российских военных технологий на протяжении почти двух десятилетий.

Несмотря на эти опасения, торговля оружием между двумя странами продолжала процветать. С 2014 по 2015 год Москва согласилась предоставить Пекину шесть дивизионов систем ПВО С-400 и 24 истребителя Су-35, которые являются одними из самых современных российских образцов вооружений.

Сейчас непонятно, как долго еще Китаю понадобится российское оружие. Всего за 20 лет военно-промышленный комплекс Китая превратился из новичка в мирового тяжеловеса. Пекин может не только удовлетворить большую часть своих военных потребностей, но и экспортировать вооружения потребителям от Пакистана до Сербии.

Росту Китая как производителя оружия способствовал быстрый рост военных расходов. По данным SIPRI, оборонный бюджет Китая за последнее десятилетие вырос на 85%, достигнув 261 миллиарда долларов в 2019 году. Хотя Россия в прошлом при президенте Владимире Путине и увеличивала свои военные расходы, их рост был гораздо скромнее, а начиная с 2015 года, расходы на оборону стали постепенно уменьшаться.

Не менее значимым является становление Пекина как технологической державы. В Китае проживает больше всего в мире научных исследователей - 1,87 миллиона человек. Растет в стране и число таких гигантов высоких технологий, как Huawei, Tencent и ZTE.

Несмотря на предпринимаемы Кремлем,особенно в последнее время, попытки стимулировать внутренний технологический сектор, Россия не добилась здесь подобного успеха. Эксперты предупреждают, что Россия отстает от Китая в таких ключевых новых технологиях, как искусственный интеллект, и что, если ситуация не изменится, ее оборонно-промышленному комплексу будет трудно идти в ногу с Китаем и США.

"В России нет таких гигантов, как Microsoft или Huawei, которые производят двойного назначения - и для гражданского, и для военного, - сказал Вадим Козюлин. - У нас государство должно создавать все с нуля, а это очень дорого".

По мере того, как Китай становится все более продвинутым в сфере вооружений, Россия начинает изучать возможности совместной разработки оружия с Пекином. В 2016 году обе страны объединились для разработки и производства более 200 тяжелых вертолетов нового поколения для НОАК к 2040 году. Еще одна крупная программа сотрудничества была объявлена в августе прошлого года, когда официальные представители России в области ВТС сообщили, что Москва и Пекин начали работу над созданием нового неатомную подводную лодку.

"Совершенно очевидно, что Россия переходит сейчас к передаче Китаю технологий и их использования на принципах субподряда, поскольку, хотя Китай теперь может производить многие собственные системы, ему все еще не хватает огромного инженерно-конструкторского потенциала России и способности создавать множество ключевых компонентов", - сказал Майкл Кофман, директор программы по России военного исследовательского центра CNA в Ва-шингтоне.

Однако другие эксперты скептически относятся к тому, что такое сотрудничество будет устойчивым в долгосрочной перспективе. Симон Веземан, старший научный сотрудник программы SIPRI по вооружениям и военным расходам, утверждает, что Москва уже слишком сильно отстала, чтобы серьезно интересовать Пекин.

"Я ожидаю, что русские полностью выпадут из сферы интересов Китая в качестве поставщиков военных технологий в течение ближайших 5-10 лет, - сказал он. - Русские даже уже начнут искать возможности заполучать каким-то образом китайские технологии, потому что они серьезно отстают от китайцев, а в некоторых случаях просто больше никуда не продвинутся".

Веземан добавил, что в долгосрочной перспективе Китай может даже вытеснить российских производителей оружия с их традиционных рынков в Африке, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке. Он предупредил, что Китай имеет хорошие возможности для того, чтобы обойти Россию на этих рынках, поскольку, в отличие от Москвы, Пекин может увязывать сделки с оружием с выгодными экономическими предложениями.

"У этих стран нет реальной причины работать с русскими, если они могут получить что-то подобное или даже лучшее у китайцев, - сказал Веземан. - В некотором смысле китайцы, вероятно, могут предложить больше, не только в отношении оружия, но и в различных других сферах".

Димитри Саймс (Dimitri Simes)