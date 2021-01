143 спутника в одном флаконе

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на заданную орбиту рекордную партию из 143 мини-спутников, в том числе 10 космических аппаратов для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

«Вывод спутников подтвержден», - говорится в сообщении.

В рамках миссии Transporter-1 запуск ракеты с 133 государственными и коммерческими космическими аппаратами, а также 10 интернет-спутниками Starlink компании SpaceX, был осуществлен с космического комплекса на мысе Канаверал во Флориде.

Первая многоразовая ступень ракеты Falcon 9, которая использовалась в пятый раз, после отделения совершила успешную управляемую вертикальную посадку на автоматическую морскую платформу Of Course I Still Love You droneship, которая находилась в 533 км от стартовой площадки в Атлантике.