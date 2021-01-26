ПВО Балтийского флота принимает на себя ракетные удары

В рамках начавшихся учений ЗРС С-400 «Триумф» и ЗРПК «Панцирь С-1» прикрывают военные и гражданские объекты в Калининградской области.

В ходе маневров расчеты зенитных ракетных систем С-400 по сигналу тревоги должны в соответствии с нормативами развернуть ЗРС. Затем они проводят поиск и классификацию учебных целей (крылатые ракеты условного противника). После чего – совершают электронные пуски ракет по назначенным воздушным объектам.

Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь С-1» в свою очередь скрытно совершают марш в заданный район. Заняв позиции, военнослужащие проводят стрельбы по мишеням, имитирующим средства воздушного нападения и наземную технику.

Кроме того, в рамках учений радиотехнические подразделения ПВО Балтийского флота выполняют нормативы по развертыванию радиолокационных станций, обнаружению целей и выдаче информации о них на командный пункт зенитных ракетных подразделений, сообщил «Военно-промышленному курьеру» начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)