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Премьера американского «Су-57» закончилась фиаско

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Источник изображения: vpk-news.ru

Первый образец американской воздушной мишени 5GAT, который прозвали имитатором российского истребителя Су-57, разбился в ходе испытаний, сообщается в докладе директора Пентагона по оперативным испытаниям и оценкам.

Уточняется, что инцидент произошел еще в октябре прошлого года, однако рассказать об этом решили только сейчас.

Детали произошедшего на данный момент не сообщаются, пишет портал Janes.

Самолет-имитатор 5GAT разработан для участия в испытаниях боевых систем "воздух - воздух" и "земля - воздух".

Модель оснащена парой двигателей General Electric J85, списанных с бывших учебно-тренировочных самолетов Т-38.

Помимо этого, 5GAT планируют задействовать в подготовке пилотов и разработке способов борьбы с малозаметными воздушными угрозами, отмечает ТВ «Звезда». 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
ПАК ФА
Компании
General Electric
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