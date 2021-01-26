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Вестник Мордовии

Чтобы превзойти Т-72Б3 на танке "Краб" для ВСУ установят новые прицелы

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Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

На Украине надеется, что самая новая модификация танка Т-64БВ -"Краб" по своему прицельному комплексу превзойдет Т-72Б3. Например, в одной из публикаций портала "Дефенс - Экспресс" всерьез обсуждается

Например, есть планы значительно обновить прицельный комплекс. Например, предполагается установка многоканального прицела наводчика с телевизионным, тепловизионным и лазерным каналом и дальномером. Также должен быть более простой резервный прицел с оптическим и тепловизионным каналом.

Командир получит панораму с лазерным дальномером, чтобы в случае необходимости иметь возможность самостоятельно вести огонь.

Как считают российские военные эксперты, такая модернизация в принципе возможна, вот только придется закупать за границей большую номенклатуру комплектующих, а это может серьезно повысить стоимость работ. Потянет ли это их военный бюджет?

Что же касается Т-72Б3, то для него уже давно созданы панорамные прицелы, которые в случае необходимости легко могут быть установлены на модернизируемые танки.

Дмитрий Лемешко

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Т-72
Т-72Б
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15 комментариев
№1
26.01.2021 01:51
Да дешёвка позорная этот Т-72Б3!
+1
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№2
Удалено / Флэйм
№3
26.01.2021 13:12
Цитата, beka1 сообщ. №1
и при этом вполне отвечает требованиям современного боя, а дешевизна - один из стратегических преимуществ
0
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№4
26.01.2021 14:03
Цитата, q
и при этом вполне отвечает требованиям современного боя, а дешевизна - один из стратегических преимуществ
     Вы, хотя бы раз, стреляли из этого танка, ну или знакомились достаточно близко? Прежде чем утверждать такое. А цену этой модернизации знаете?
0
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№5
26.01.2021 14:08
А денег хватит на эту модернизацию. Этот вопрос для всех стран и да же для США. Там даже  тоже считают иногда.
0
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№6
26.01.2021 14:26
Цитата, Кочколаз сообщ. №4
Вы, хотя бы раз, стреляли из этого танка, ну или знакомились достаточно близко? Прежде чем утверждать такое.

Для этого мало познакомиться только с этой моделью машины. Необходим опыт знакомств с другими.
0
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№7
26.01.2021 14:31
Цитата, Кочколаз сообщ. №4
Вы, хотя бы раз, стреляли из этого танка, ну или знакомились достаточно близко? Прежде чем утверждать такое. А цену этой модернизации знаете?
Ни Абрамс ни лео не имеют подавляющего преимущества в стрельбе, при этом Т-72 обходит соперников как минимум в подвижности, скорострельности, цене и по массе/габаритам. Другими словами он сделан под другую тактику.
-1
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№8
26.01.2021 14:52
Цитата, q
Другими словами он сделан под другую тактику.
       Эт под какую? Под танковый биатлон что ли?
0
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№9
26.01.2021 15:33
Цитата, Кочколаз сообщ. №8
дался вам этот биатлон, что ни пост то снова биатлон. Использовать свои преимущества и не лезть на рожон.
1. Подвижность - выходить на слабые участки противника
2. Скорострельность - подавлять залпами
3. Цена - возможность большего наполнения танками
4. Масса/габариты - меньше проблем с переправами, переброской на авто/авиа/ЖД/морем. Укрываться за неровностями поля в ходе маневрирования.
Как видите танк это не только стрельба по мишеням в биатлоне)))
Как минимум с этими проблемами нашим приходится считаться и хорошенько чесать репу
-1
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№10
26.01.2021 17:28
Цитата, q
1. Подвижность - выходить на слабые участки противника
2. Скорострельность - подавлять залпами
3. Цена - возможность большего наполнения танками
4. Масса/габариты - меньше проблем с переправами, переброской на авто/авиа/ЖД/
   Начнем с 1. По подвижности это, скажем так, не самая лучшая наша машина, ну может быть как то получше с этим у Т-72Б3М, начиная с 2016 года;
   По п. 2. С этим показателем у всех наших машин , и не только, одна проблема, пыле дымо образование при стрельбе, особенно с окопа, что не позволяет реализовать техническую скорострельность, в лучшем случае, это всего 2-3 выстрела в минуту. Про ваши залпы и говорить не хочется, это только для публики на показе, не более того.
  По п.3. Вообще то, о цене говорить не стоит, когда речь идет о защите страны. Но, только в том случае, когда действительно машину  модернизируют с целью повысить ее боевую эффективность. Но модернизация 72-ки, которую проводят сегодня в эти рамки не укладывается и стоит, к стати, не так уж и мало и вместе с кап. ремонтом, который обязательно проводится при этом, вполне укладывается в стоимость новой машины. Это у нас, у вас не знаю...
  По п.4. У наших машин, практически всех, кроме Арматы, примерно  одинаковые массово/габаритные показатели, поэтому у 72-ки никаких преимуществ тут тоже нет.
   У нее есть только недостатки, которых нет у других. Могу только перечислить, но не буду, здесь это некрасиво делать.
    Вот наши невоенные генералы  и чешут репу, как приукрасить несуществующие  преимущества устаревших модернизированных машин и заработать (отмыть)побольше бабок. Были бы мы поближе знакомы, я бы показал Вам ТЗ на модернизацию несчастной 72-ки, плакать хочется...
0
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№11
26.01.2021 17:55
Цитата, q
Для этого мало познакомиться только с этой моделью машины. Необходим опыт знакомств с другими.
       Этого мне занимать не приходится. Так сложилось по службе, но пришлось пропустить через себя практически все наши машины, начиная с Т-64, еще со 115 мм пушкой. Перечислю только  те  которые  стояли в штате тех подразделений, которые мне пришлось возглавлять: Т-64, Т 64А, Т-64Б, Т-62М, Т-72, Т-72Б. Принимал участие в испытаниях: Т-64, Т-80, БМП-3, Т-80У и некоторые, о которых пока говорить не следует.
       Но так получилось, орденов за это, как правило, не получал, только взыскания и особое мнение в акте испытаний.Такой уж у меня характер...
0
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№12
26.01.2021 18:36
Цитата, Mihoel 1 сообщ. №7
Ни Абрамс ни лео не имеют подавляющего преимущества в стрельбе, при этом Т-72 обходит соперников как минимум в подвижности, скорострельности, цене и по массе/габаритам. Другими словами он сделан под другую тактику
Даже в модификации Т-72б3 и абрамсы и лео имеют преимущества. Т.к. имеют полноценные панорамные прицелы и тепловизоры.
Основной проблемой т-72б3 первых модификаций являются как раз проблемы:
- неэргономично установленная сосна (её воткнули на место запасного прицела),
- отстутсвие вообще модернизации приборов командира танка;
- огромные дыры в обвесе ДЗ.
И всё та же подвижность на уровне 840 л.с.
Это всё за исключением панорамы (тут не точно) кмопенсировали в т-72б3м.
Полный обзор машины.
https://topwar.ru/35631-t-72b3chto-eto-za-zver-chast-1.html
https://topwar.ru/35591-t-72b3chto-eto-za-zver-chast-2.html
Цитата, Кочколаз сообщ. №10
1. По подвижности это, скажем так, не самая лучшая наша машина, ну может быть как то получше с этим у Т-72Б3М, начиная с 2016 года;
Однозначно. В РФ около 4 тыс. т-80бв и т-80у.
Цитата, Кочколаз сообщ. №10
. Но модернизация 72-ки, которую проводят сегодня в эти рамки не укладывается и стоит, к стати, не так уж и мало и вместе с кап. ремонтом, который обязательно проводится при этом, вполне укладывается в стоимость новой машины.
Я когда то озвучивал мнение что такой же пакет как в т-72б3 установленный на т-80бв дал бы гораздо больше результат на выходе. Что интересно вот уже с год новости о т-80бвм=)))
Цитата, Кочколаз сообщ. №10
У нее есть только недостатки, которых нет у других.
Да не так уж их много как для концепции машины.
0
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№13
26.01.2021 19:09
Цитата, q
Да не так уж их много как для концепции машины.
      Но к сожалению, есть конструктивно неустранимые  и унаследованные  Т-90. Хотя Т-90, по сути, та же 72-ка, только 72 исправили на 90 . Модернизация поглубже, скажем так, не более того.
Цитата, q
Я когда то озвучивал мнение что такой же пакет как в т-72б3 установленный на т-80бв дал бы гораздо больше результат на выходе.
      Да, но там пакет побольше, одна закрытая ЗПУ чего стоит, наконец избавились от нее. А если еще двигатель заменят на новый ГТД (1500 л.с.) это вообще класс будет.
0
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№14
26.01.2021 20:04
Цитата, Кочколаз сообщ. №13
 Но к сожалению, есть конструктивно неустранимые  и унаследованные  Т-90.
Топорная ходовая по большей части наверное самый ругаемый недостаток. Но он же и преимущество. А так в т-90 практически всё решили.
Как то побольшому счету это повторный круг снова попытка сделать из т-72б т-90.
Цитата, Кочколаз сообщ. №13
Да, но там пакет побольше, одна закрытая ЗПУ чего стоит
Это кстати интересный вопрос. Я как то необращал внимания. Закрытые ЗПУ были на т-80уд.
Ходят слухи что их башни переставляли на т-80 с гтд. Может эти ЗПУ еще от туда?
Цитата, Кочколаз сообщ. №13
А если еще двигатель заменят на новый ГТД (1500 л.с.) это вообще класс будет.
Как то сомнительно. Было бы мало лошадок модернизировали бы т-80у. Хотя они и щас на уровне (заиксключением ЗПУ). Только вот т-80у вывели на базы вроде.
Вообще странное решение. Вывести самые технологические машины в резерв что бы потом доводить до их уровня предыдущие модели.
0
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№15
26.01.2021 20:39
Цитата, Grey_wolf сообщ. №12
Даже в модификации Т-72б3 и абрамсы и лео имеют преимущества. Т.к. имеют полноценные панорамные прицелы и тепловизоры.
Основной проблемой т-72б3 первых модификаций являются как раз проблемы:
- неэргономично установленная сосна (её воткнули на место запасного прицела),
- отстутсвие вообще модернизации приборов командира танка;
Я сказал что нет подавляющего преимущества
Цитата, Кочколаз сообщ. №10
Я сравнивал с западными танками т. н. рабочими лошадками.
Да и весь сыр бор начался, когда я отреагировал на:
Цитата, beka1 сообщ. №1
Да дешёвка позорная этот Т-72Б3!
Указав на то что машина вполне состоятельна в качестве рабочей лошадки.
Поскольку для перевооружения идёт Армата. Возможно вы правы в том что т80-е были бы лучше. Но может быть тут как с вопросом, почему вермахт до конца войны так и не перешёл на танковый дизель - не захотели усложнять логистику, СВ все были на бензине.
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