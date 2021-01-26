Чтобы превзойти Т-72Б3 на танке "Краб" для ВСУ установят новые прицелы

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

На Украине надеется, что самая новая модификация танка Т-64БВ -"Краб" по своему прицельному комплексу превзойдет Т-72Б3. Например, в одной из публикаций портала "Дефенс - Экспресс" всерьез обсуждается

Например, есть планы значительно обновить прицельный комплекс. Например, предполагается установка многоканального прицела наводчика с телевизионным, тепловизионным и лазерным каналом и дальномером. Также должен быть более простой резервный прицел с оптическим и тепловизионным каналом.

Командир получит панораму с лазерным дальномером, чтобы в случае необходимости иметь возможность самостоятельно вести огонь.

Как считают российские военные эксперты, такая модернизация в принципе возможна, вот только придется закупать за границей большую номенклатуру комплектующих, а это может серьезно повысить стоимость работ. Потянет ли это их военный бюджет?

Что же касается Т-72Б3, то для него уже давно созданы панорамные прицелы, которые в случае необходимости легко могут быть установлены на модернизируемые танки.

Дмитрий Лемешко