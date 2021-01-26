Космический истребитель МиГ-41 в перспективе

В России началась разработка новейшего истребителя дальнего перехвата под условным обозначением «МиГ-41».

При создании МиГ-41 будут использованы совершенно новые технологии. Разработчики отмечают, что это будет абсолютно новый самолёт, а не глубокая модернизация предшественника, отмечают «Вести».

На сайте госкорпорации «Ростех» уточняется: «Проект перспективного авиационного комплекса дальнего перехвата (ПАК ДП) под условным обозначением МиГ-41 находится на стадии опытно-конструкторских работ».

Планируется, что истребитель-перехватчик МиГ-41 заменит высотный перехватчик МиГ-31. Кроме того, этот самолет будет способен выполнять задачи в космосе, а в перспективе - и без пилота.

Понятно, что американский журнал Military Watch не исключает, что МиГ-41 сможет угрожать спутникам на орбите.