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Космический истребитель МиГ-41 в перспективе

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Источник изображения: vpk-news.ru

В России началась разработка новейшего истребителя дальнего перехвата под условным обозначением «МиГ-41».

При создании МиГ-41 будут использованы совершенно новые технологии. Разработчики отмечают, что это будет абсолютно новый самолёт, а не глубокая модернизация предшественника, отмечают «Вести». 

На сайте госкорпорации «Ростех» уточняется: «Проект перспективного авиационного комплекса дальнего перехвата (ПАК ДП) под условным обозначением МиГ-41 находится на стадии опытно-конструкторских работ».

Планируется, что истребитель-перехватчик МиГ-41 заменит высотный перехватчик МиГ-31. Кроме того, этот самолет будет способен выполнять задачи в космосе, а в перспективе - и без пилота.

Понятно, что американский журнал Military Watch не исключает, что МиГ-41 сможет угрожать спутникам на орбите.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
МиГ-31
Компании
Ростех
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