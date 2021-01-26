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Российская газета

Россия заключила соглашение о поставках оружия в Мьянму

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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".
Источник изображения: © РИА Новости, Игорь Зарембо

В ходе официального визита министра обороны РФ Сергея Шойгу в Мьянму было подписано соглашение о поставках местной армии российских комплексов ПВО "Панцирь-С1", беспилотников "Орлан-10Е" и радиолокационных станций.

Речь - об арсенале, который не только хорошо зарекомендовал себя на родине, но и был проверен в боевых условиях. Взять, к примеру, зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Он вооружен 12 ракетами и 1400 снарядами. Еще там установлены пара двуствольных скорострельных пушек калибра 30 мм. Такое оснащение позволяет при любой погоде, днем и ночью уничтожать все современные и перспективные средства воздушного нападения, находящиеся на дальности до 20 километров и высотах до 15 км.

Свои отменные боевые качества "Панцирь" успел подтвердить в Сирии, где комплексы прикрывают нашу авиабазу Хмеймим и позиции зенитных ракетных систем С-400. Известно, что в том числе с помощью "Панцирей" российские военные много раз успешно отражали атаки разведывательных и ударных беспилотников террористов. Точнее говоря, не допускали этих атак, сбивая дроны еще на подходе к нашим объектам.

Хорошо отзываются военные и о беспилотнике "Орлан-10". При стартовой массе 14-18 килограммов, он способен нести полезную нагрузку в пять килограммов. Выпущенный с разборной катапульты, этот дрон может подняться на высоту в пять тысяч метров, лететь со скоростью до 170 км в час и с расстояния в 120 километров в режиме реального времени передавать картинку на пульт оператора. А еще с его помощью можно одновременно управлять четырьмя другими дронами и организовывать локальную сеть до 30 операторов для управления полезными нагрузками одновременно запускаемых дронов.

В Мьянме было подписано еще одно двустороннее соглашение - о безопасности полетов воздушных судов. Оно будет действовать наряду с другим важным документом - Межправительственным соглашением об упрощенном порядке захода военных кораблей двух стран в порты России и Мьянмы, которое было заключено в 2018 году.

Эти события свидетельствуют об активизации эффективного и взаимовыгодного военно-технического сотрудничества двух государств. В Минобороны России отметили, что оно динамично развивается на основе нормативно-правовой базы, созданной с 2001 года.


Юрий Гаврилов

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Мьянма
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Продукция
96К6 Панцирь-С1
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С-400 Триумф
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