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Интерфакс-АВН

SpaceX вывела на орбиту рекордную группу спутников

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Ракета-носитель Falcon 9
Ракета-носитель Falcon 9.
Источник изображения: © AP Photo/Chris O'Meara, архив

Вашингтон. 24 января. ИНТЕРФАКС - Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в воскресенье успешно вывела на заданную орбиту рекордную партию из 143 мини-спутников, в том числе 10 космических аппаратов для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Вывод спутников подтвержден", - говорится в сообщении.

В рамках миссии Transporter-1 запуск ракеты с 133 государственными и коммерческими космическими аппаратами, а также 10 интернет-спутниками Starlink компании SpaceX, был осуществлен с космического комплекса на мысе Канаверал во Флориде в 10:00 по времени Восточного побережья США (в 18:00 мск).

Первая многоразовая ступень ракеты Falcon 9, которая использовалась в пятый раз, после отделения совершила успешную управляемую вертикальную посадку на автоматическую морскую платформу Of Course I Still Love You droneship, которая находилась в 533 км от стартовой площадки в Атлантике.

Как сообщал "Интерфакс", 20 января тяжелая ракета-носитель Falcon 9 вывела на низкую околоземную орбиту очередную партию из 60 мини-спутников, предназначенных для глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink. Это был уже 17-й вывод на орбиту большой группы интернет-спутников в рамках проекта Starlink, начиная с мая 2019 года. Орбитальная группировка SpaceX сейчас состоит из более тысячи космических аппаратов Starlink.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

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Страны
США
Компании
SpaceX
Проекты
Falcon РН
ИТ
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