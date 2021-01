SpaceX вывела на орбиту рекордную группу спутников

Вашингтон. 24 января. ИНТЕРФАКС - Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в воскресенье успешно вывела на заданную орбиту рекордную партию из 143 мини-спутников, в том числе 10 космических аппаратов для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Вывод спутников подтвержден", - говорится в сообщении.

В рамках миссии Transporter-1 запуск ракеты с 133 государственными и коммерческими космическими аппаратами, а также 10 интернет-спутниками Starlink компании SpaceX, был осуществлен с космического комплекса на мысе Канаверал во Флориде в 10:00 по времени Восточного побережья США (в 18:00 мск).

Первая многоразовая ступень ракеты Falcon 9, которая использовалась в пятый раз, после отделения совершила успешную управляемую вертикальную посадку на автоматическую морскую платформу Of Course I Still Love You droneship, которая находилась в 533 км от стартовой площадки в Атлантике.

Как сообщал "Интерфакс", 20 января тяжелая ракета-носитель Falcon 9 вывела на низкую околоземную орбиту очередную партию из 60 мини-спутников, предназначенных для глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink. Это был уже 17-й вывод на орбиту большой группы интернет-спутников в рамках проекта Starlink, начиная с мая 2019 года. Орбитальная группировка SpaceX сейчас состоит из более тысячи космических аппаратов Starlink.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.