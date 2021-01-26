Новый перехватчик: Россия создает МиГ-41

В России начали разработку истребителя-перехватчика нового поколения

Российская госкорпорация "Ростех" сообщила, что специалисты проводят опытно-конструкторские работы по созданию нового истребителя-перехватчика МиГ-41. Ранее отмечалось, что эта модификация сможет выполнять задачи в космосе и будет совершенно новой моделью самолета, а не измененной версией своего предшественника - МиГ-31.

"Проект перспективного авиационного комплекса дальнего перехвата под условным обозначением "МиГ-41" находится на стадии опытно-конструкторских работ", - заявили в "Ростехе". Процесс будет завершен созданием прототипа. Об этом говорится в сообщении на сайте корпорации, посвященном Дню авиации войск ПВО России, который отмечается 22 января.

«Этот праздник сохранился, несмотря на то что авиации войск противовоздушной обороны как отдельного рода войск в настоящее время в Российской армии не существует. Тем не менее авиация ПВО, представленная в виде истребителей и истребителей-перехватчиков, не перестала существовать на деле, а ее задачи никто не отменял», - отметили в «Ростехе».

В настоящее время боевое дежурство несут истребители-перехватчики МиГ-31. В компании обратили внимание, что сейчас эти самолеты проходят модернизацию до версии БМ. Эти работы начались еще в 2008 году.

«Известно, что всего по контрактам планируется обновить 114 перехватчиков. По словам главы ОАК Юрия Слюсаря, весь парк МиГ-31 модернизируют к 2023 году», - добавили в «Ростехе».

В материале также указаны характеристики МиГ-31БМ: скорость в 3000 километров в час, работа на высоте до 21 тыс. м, способность засечь цель за сотни километров.

«Новое оборудование расширяет возможности МиГ-31БМ, превращая его из узкоспециализированного перехватчика в многофункциональную боевую единицу, эффективно взаимодействующую с зенитными ракетными комплексами ПВО», - говорится на сайте "Ростеха".

В качестве примера отмечается работа «мощного радара», который можно использовать «для наведения на воздушные цели управляемых ракет, запущенных с других истребителей, сближающихся с противником на дистанцию ракетного залпа в режиме радиолокационного молчания».

«За счет модернизации БРЭО и вооружения эффективность МиГ-31БМ по сравнению с МиГ-31 выросла в 2,6 раза», - уточнили в компании.

В настоящее время специалисты работают над продлением ресурса МиГ-31БМ, чтобы перехватчики оставались в строю еще примерно 10 лет. «Эксперты считают, что ресурс титанового корпуса самолетов, построенных примерно 30 лет назад, практически неисчерпаем. А с учетом обновленного оборудования и вооружения МиГ-31БМ сможет использоваться военными, пока для него не появится более современная замена», - отметили в госкорпорации.

МиГ-41 разрабатывается на замену высотному перехватчику МиГ-31. Как ранее утверждали в Российской самолетостроительной корпорации "МиГ", новый истребитель сможет выполнять задачи в космосе.

Отмечалось, что он станет "абсолютно новым самолетом", а не глубокой модернизацией предшественника. В частности, он будет способен работать в Арктике, а в перспективе сможет выполнять задачи без пилота.

Ранее два американских журнала давали прогнозы относительно будущих боевых самолетов России. Military Watch писал, что МиГ-41 будет сочетать в себе преимущества двух своих предшественников - МиГ-25 и МиГ-31 - и технологии нового поколения. По мнению автора заметки, этот самолет сможет угрожать вражеским спутникам.

В то же время в National Interest говорилось, что российские специалисты разрабатывают стелс-перехватчик 6-ого поколения. Кодовое название этого оружия - ПАК ДП, которому также приписывают индекс МиГ-41.

Так, по мнению американского журналиста Марка Эпископоса, новый истребитель-перехватчик станет заменой МиГ-31, который уже долгое время вполне успешно стоит на вооружении ВКС. Автор материала предположил, что именно на базе МиГ-31 будет создан новый летательный аппарат. При этом подчеркивалось, что МиГ-41 превзойдет своего предшественника по всем показателям.

Ангелина Мильченко