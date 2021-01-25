ОДК прорабатывает два техпроцесса изготовления из ПКМ деталей для двигателя ПД-35

Для двигателя большой мощности ПД-35 Объединённая двигателестроительная корпорация изготавливает из полимерных композиционных материалов широкохордные рабочие лопатки вентилятора с использованием препрегов и технологии 3D-ткачества.

Чтобы двигатель ПД-35 соответствовал требованиям времени по топливной эффективности и был привлекательным для установки на российско-китайский широкофюзеляжный лайнер CR929 и, вероятно, на Ил-96-400М в двухдвигательном варианте, применение ПКМ в составе лопаток вентилятора - необходимое условие. Технология изготовления таких лопаток является критической и относится к наиболее перспективным направлениям исследований. Без её освоения обеспечить достижение целевых конкурентоспособных характеристик ПД-35 невозможно.

С целью снижения рисков в ОДК было принято решение об отработке двух технологических направлений: послойной выкладки в пресс-форму препрега, который представляет собой композитный материал-полуфабрикат, с последующей полимеризацией в автоклаве - препреговая технология, а также формирование трехмерного тканого армирующего каркаса с последующей пропиткой под давлением в пресс-форме и полимеризацией - технология 3D-ткачества.

Техпроцесса изготовления деталей из ПКМ. Источник: aviation21.ru

Новая технология отрабатывается в размерности двигателя ПД-14, т.е., на этапе экспериментов используется лопатка размером - 750 мм, как в конструкции ПД-14, а не 1250 мм, которая будет применяться в ПД-35. На 2021 год запланированы сравнительные испытания изготовленных двумя методами изделий.

Техпроцесса изготовления деталей из ПКМ. Источник: aviation21.ru

Головным разработчиком двигателя ПД-35 является АО «ОДК-Авиадвигатель». В 2020 году предприятие выполнило большой объём работ по отработке препреговой технологии, в том числе проведены испытания демонстрационного вентилятора в составе двигателя ПД-14. Создание технологии 3D-ткачества закреплено за разработчиком компрессора низкого давления двигателя ПД-35 – ПАО «ОДК-Сатурн». В настоящее время по технологии 3D-ткачества изготовлены конструктивно-подобные элементы и комплект рабочих демонстрационных лопаток вентилятора. В 2021 году запланировано проведение комплекса сравнительных испытаний рабочих лопаток вентилятора из ПКМ, изготовленных по обеим технологиям.

"В 2021 году планируется выпуск рабочей конструкторской документации на рабочую лопатку вентилятора в размерности двигателя ПД-35 с учетом полученного опыта. Уже сейчас дан старт технологической подготовке производства - это приспособления, пресс-формы, специальный режущий инструмент и т.д. В 2022 году должны быть получены первые образцы рабочих лопаток вентилятора. При отработке двух технологий используются только отечественные композитные материалы", - отметили в пресс-службе Объединённой двигателестроительной корпорации.

Старт серийного изготовления и объёмы производства неразрывно связаны с прогнозами реализации проекта ПД-35, также возможно применение этой технологии на обновлённой версии двигателя ПД-14. Не исключается организация изготовления деталей из ПКМ и в интересах сторонних заказчиков.