Войти
Авиация России

ОДК прорабатывает два техпроцесса изготовления из ПКМ деталей для двигателя ПД-35

940
1
0
Техпроцесса изготовления деталей из ПКМ
Техпроцесса изготовления деталей из ПКМ.
Источник изображения: aviation21.ru

Для двигателя большой мощности ПД-35 Объединённая двигателестроительная корпорация изготавливает из полимерных композиционных материалов широкохордные рабочие лопатки вентилятора с использованием препрегов и технологии 3D-ткачества.

Чтобы двигатель ПД-35 соответствовал требованиям времени по топливной эффективности и был привлекательным для установки на российско-китайский широкофюзеляжный лайнер CR929 и, вероятно, на Ил-96-400М в двухдвигательном варианте, применение ПКМ в составе лопаток вентилятора - необходимое условие. Технология изготовления таких лопаток является критической и относится к наиболее перспективным направлениям исследований. Без её освоения обеспечить достижение целевых конкурентоспособных характеристик ПД-35 невозможно.

С целью снижения рисков в ОДК было принято решение об отработке двух технологических направлений: послойной выкладки в пресс-форму препрега, который представляет собой композитный материал-полуфабрикат, с последующей полимеризацией в автоклаве - препреговая технология, а также формирование трехмерного тканого армирующего каркаса с последующей пропиткой под давлением в пресс-форме и полимеризацией - технология 3D-ткачества.


Техпроцесса изготовления деталей из ПКМ.
Источник: aviation21.ru

Новая технология отрабатывается в размерности двигателя ПД-14, т.е., на этапе экспериментов используется лопатка размером - 750 мм, как в конструкции ПД-14, а не 1250 мм, которая будет применяться в ПД-35. На 2021 год запланированы сравнительные испытания изготовленных двумя методами изделий.


Техпроцесса изготовления деталей из ПКМ.
Источник: aviation21.ru

Головным разработчиком двигателя ПД-35 является АО «ОДК-Авиадвигатель». В 2020 году предприятие выполнило большой объём работ по отработке препреговой технологии, в том числе проведены испытания демонстрационного вентилятора в составе двигателя ПД-14. Создание технологии 3D-ткачества закреплено за разработчиком компрессора низкого давления двигателя ПД-35 – ПАО «ОДК-Сатурн». В настоящее время по технологии 3D-ткачества изготовлены конструктивно-подобные элементы и комплект рабочих демонстрационных лопаток вентилятора. В 2021 году запланировано проведение комплекса сравнительных испытаний рабочих лопаток вентилятора из ПКМ, изготовленных по обеим технологиям.

"В 2021 году планируется выпуск рабочей конструкторской документации на рабочую лопатку вентилятора в размерности двигателя ПД-35 с учетом полученного опыта. Уже сейчас дан старт технологической подготовке производства - это приспособления, пресс-формы, специальный режущий инструмент и т.д. В 2022 году должны быть получены первые образцы рабочих лопаток вентилятора. При отработке двух технологий используются только отечественные композитные материалы", - отметили в пресс-службе Объединённой двигателестроительной корпорации.

Старт серийного изготовления и объёмы производства неразрывно связаны с прогнозами реализации проекта ПД-35, также возможно применение этой технологии на обновлённой версии двигателя ПД-14. Не исключается организация изготовления деталей из ПКМ и в интересах сторонних заказчиков.

Права на данный материал принадлежат Авиация России
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Продукция
Ил-96
ПД-14
ПД-35
ПКМ
Компании
ОДК УК
Проекты
2020-й год
CR929
Похожие новости
31.12.2019
Юрий Слюсарь: авария Су-57 сделает его более совершенным
10.09.2019
Интервью генерального конструктора Объединенной двигателестроительной корпорации Юрия Шмотина
10.09.2019
Юрий Шмотин: работаем над улучшением двигателя для МС-21
06.09.2019
Сердюков: авиастроение, вероятно, ждет масштабная реформа
31.01.2018
"Я не вижу ни одной серьезной трудности, возникшей из-за санкций"
1 комментарий
№1
25.01.2021 18:06
Цитата, q
Головным разработчиком двигателя ПД-35 является АО «ОДК-Авиадвигатель». В 2020 году предприятие выполнило большой объём работ по отработке препреговой технологии
Цитата, q
Создание технологии 3D-ткачества закреплено за разработчиком компрессора низкого давления двигателя ПД-35 – ПАО «ОДК-Сатурн»
Получается внутрикорпоративное соревнование технологий. Интересно - победитель будет один или, по сложившейся традиции, гоз. заказ получат оба предприятия?

Предположу, что лопатка вентилятора подвержена даже более экстремальным нагрузкам, чем кессон крыла, соответственно, имеет более высокие требования к материалам. Тем приятнее, что при отработке двух технологий используются только отечественные композитные материалы.
Цитата, q
возможно применение этой технологии на обновлённой версии двигателя ПД-14
О применении на ПД-14 композитной лопатки вентилятора вместо полой титановой так пока и продолжают говорить в условном наклонении, жаль. А о вариации ПД-14 повышенной тяги с увеличенным диаметром вентилятора, а значит с увеличенной лопаткой, для МС-21-400/500, 2-х двигательного ПАК СВТС, 4-х двигательного ПАК ТВТС и ремоторизации Ту-204/214 - вообще не говорят, жаль вдвойне.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.01 20:43
  • 1
Армия США тестирует систему стабилизации оружия в руках солдата
  • 25.01 20:33
  • 36
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 25.01 20:21
  • 79
Украинские гадания на турецкой кофейной гуще
  • 25.01 19:56
  • 106
Сын главы Роскосмоса дал совет, как надо осваивать новые рынки вооружений
  • 25.01 19:27
  • 1
Песков: Москва готова проявить гибкость в отношениях с Вашингтоном, но не готова к диктату и хамству
  • 25.01 18:26
  • 35
Бессмысленный русский «Мистраль»
  • 25.01 18:25
  • 2
Истребитель МиГ-41 вышел на стадию опытно-конструкторских работ
  • 25.01 18:06
  • 1
ОДК прорабатывает два техпроцесса изготовления из ПКМ деталей для двигателя ПД-35
  • 25.01 17:45
  • 3
Реактивные снаряды нового поколения создадут в Туле по проекту НОЦ "ТулаТех" и НПО "Сплав"
  • 25.01 17:40
  • 1
Как «Роскосмос» отказался от сверхтяжа — и этим ударил по национальной безопасности России
  • 25.01 15:41
  • 1
Литва отправила на Украину пятую группу военных инструкторов
  • 25.01 15:33
  • 10
БМП-2 опробовали в качестве робота, танка и САУ в Индии
  • 25.01 15:03
  • 6
Роботизированная боевая машина Milirem Type-X отправилась на испытания
  • 25.01 11:49
  • 1
Страж Севера: первый полет Ту-126 состоялся 58 лет назад
  • 25.01 07:52
  • 2
Запуск модуля "Наука" к МКС перенесен с мая на лето - руководитель полета российского сегмента станции