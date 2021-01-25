Армейский корпус «Северо-Восток» и ВМС Польши подписали соглашение о сотрудничестве.

Командир многонационального армейского корпуса «Северо-Восток» генерал брони Славомир Войцеховский и командующий морским компонентом Войска Польского контр-адмирал Кшиштоф Яворский подписали соглашение о сотрудничестве между вверенными им объединениями с целью повышения уровня взаимодействия двух формирований.

Церемония состоялась 20 января в польском г.Щецин в штабе АК «Северо-Восток».

Согласно заявлениям двух военачальников, этот документ еще больше укрепит уже существующее партнерство в области безопасности между двумя командованиями, в том числе за счет расширения их возможностей и повышения оперативной совместимости. Кроме того, соглашение расширяет направления сотрудничества в сфере общей ситуационной осведомленности.