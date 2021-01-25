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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Пентагон планирует изменить стратегию проведения информационных операций

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Пентагон планирует изменить стратегию проведения информационных операций
Пентагон планирует изменить стратегию проведения информационных операций.
Источник изображения: belvpo.com

Генерал армии США в отставке Ллойд Остин (Lloyd Austin), избранный президентом Джо Байденом для назначения на пост министра обороны, заявил , что не видит необходимости в расширении сферы ответственности МО за проведение операций в информационной среде, и пообещал пересмотреть функции военного ведомства в этой области.

В случае назначения Л.Остина на пост министра, он будет регулярно оценивать полномочия Пентагона в информационной сфере, а также ресурсы ведомства и стратегическую согласованность информационных операций.

Остин отмечает, что в этой сфере в настоящее время проводится несколько исследований с целью внесения изменений в «Стратегию операций в информационной среде» (Strategy for Operations in the Information Environment) 2016 года и обзор состояния информационных операций в соответствии с требованиями «Закона о государственной обороне» (National Defense Authorization Act) 2020 года.

Он также заявил, что интеграция информационного потенциала в установленных зонах конфликта, таких как Ирак и Афганистан, является «довольно органичной, с хорошо отлаженными функциями и механизмами», признавая также, что Пентагон часто не играет ведущей роли в сложных ситуациях в других регионах мира.

Л.Остин отмечает, что у министерства обороны США есть множество инструментов, которые можно использовать для расширения возможностей правительства по противодействию иностранному информационному влиянию, особенно в социальных сетях.

«Я считаю, что, используя сочетание этих возможностей во взаимодействии с межведомственным взаимодействием, Пентагон может бороться как с иностранными техническими средствами, так и с внешними нарративами, внедряемыми этими техническими средствами», - заявил Остин.

В более общем плане, по мнению отставного генерала, при правильном использовании этих возможностей МО «сможет выполнить свои задачи более эффективно, с меньшими затратами и с меньшим риском для наших оперативных сил».

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Страны
Афганистан
Ирак
США
Проекты
2020-й год
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