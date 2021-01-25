Летные испытания тактического гиперзвукового планера наметили на 2021 год

Американская компания Lockheed Martin совместно со специалистами Агентства перспективных оборонных разработок (DARPA) США проведет первые летные испытания перспективной тактической ракеты OpFires с гиперзвуковыми планерами в четвертом квартале 2021 года. Как сообщает Jane’s, испытания будут проводиться в рамках третьего этапа разработки ракеты, контракт на который DARPA заключило с Lockheed Martin 11 января 2021 года.

Разработка тактического ракетного комплекса с гиперзвуковыми планерами OpFires началась в США 2019 году. В настоящее время проекте участвуют компании Lockheed Martin, Aerojet Rocketdyne, Exquadrum и Sierra Nevada Corporation. Они занимаются разработкой двигательных установок для перспективной тактической ракеты, самого носителя и его пусковой установки.

Первые стендовые испытания двигателей уже были проведены в рамках первого этапа проекта OpFires. На втором этапе этой программы, который начался в конце 2020 года, компании должны провести масштабные стендовые испытания силовых установок. Весной 2019 года DARPA заключило с американской компанией Raytheon контракт на разработку тактического гиперзвукового планера, способного нести различное вооружение. Компания уже защитила эскизный проект планера.

Ранее сообщалось, что перспективный американский тактический ракетный комплекс с гиперзвуковыми планерами, разрабатываемый в рамках проекта OpFires, сможет поражать цели на дальности до 1,6 тысячи километров. При это военные заявляли, что летные испытания ракетного комплекса планируется начать в 2023 году.

Василий Сычёв