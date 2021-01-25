ВВС США испытают аэротакси в 2021 году

Летчики ВВС США проведут испытания летных образцов летательных аппаратов с вертикальными взлетом и посадкой, созданным по программе Agility Prime, в апреле-мае 2021 года. Об этом, как сообщает Jane’s, заявил бывший заместитель министра ВВС США по закупкам, технологиям и логистике Уилл Роупер. По его словам, в настоящее время с компаниями-участниками программы ведутся переговоры о совместных испытаниях, а также проводится подбор полигонов для проверок.

Программа Agility Prime стартовала в апреле 2020 года. По итогам программы военные могут получить технологии, позволяющие снизить затраты на техническое обслуживание техники и время на ее ремонт, разработки в области автоматического беспилотного полета, технологии снижения шумности авиационной техники и распределенные двигательные установки.

Кроме того, военные рассчитывают получить технологии, которые позволят сделать летательные аппараты независимыми от инфраструктуры, в том числе и взлетно-посадочных полос. Программа Agility Prime непосредственно связана с тендером на быстрое прототипирование и проведение испытаний электрических и гибридных летательных аппаратов с вертикальными взлетом и посадкой.

Летательные аппараты, созданные по программе Agility Prime, планируется принять на вооружение в 2023 году. Согласно требованиям военных, эти аппараты должны перевозить от 3 до 8 человек на дальность до 160 километров. Крейсерская скорость аппаратов должна быть не меньше 160 километров в час.

Летом прошлого года ВВС США приступили к демонстрационным испытаниям перспективных гражданских летательных аппаратов, технологии которых могут заимствованы для разработки военной техники. Первой свою разработку — 18-роторный индивидуальный летательный аппарат Hexa — показала компания LIFT Aircraft. В общей сложности заявки на участие в программе подали 15 американских компаний.

Василий Сычёв