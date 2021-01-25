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Американцы переделали электрифицированный Cessna 208B обратно в турбовинтовой

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eCaravan
eCaravan.
Источник изображения: MagniX

Американская компания AeroTec, занимающаяся сертификацией летательных аппаратов, и magniX переделали электрифицированный пассажирский самолет Cessna 208B eCaravan обратно в турбовинтовую версию. Как пишет Flightglobal, после этого AeroTec выставила самолет, имеющий регистрационный номер N32EL, на продажу за 1,5 миллиона долларов.

Пассажирский самолет Cessna 208B Grand Caravan был конвертирован в электрический в 2019 году в рамках проекта eCaravan. На самолете разработчики заменили турбовинтовой двигатель Pratt & Whitney PT6A-140 мощностью 648 киловатт электрическим мотором magni500 мощностью 560 киловатт. На самолет также были установлены аккумуляторные батареи и четыре инвертера, отвечающих за питание электромотора и регулирование частоты его вращения.

Целью проекта eCaravan было создание электрического пассажирского самолета для местных авиалиний и его сертификация в соответствии с требованиями Федерального управления гражданской авиации США. Теперь этот проект прекращен. magniX уже объявила, что продолжит разработку электрического пассажирского самолета на базе Cessna 208B, но уже совместно с австралийской авиакомпанией Sydney Seaplanes.

Переделанный в турбовинтовую версию Grand Caravan получил двигатель PT6-114A мощностью 503 киловатта. Время наработки этого мотора составляет всего 50 часов. В салоне самолета установили кресла представительского класса на шесть пассажиров и два выдвижных столика из красного дерева. Специалисты Федерального управления гражданской авиации США провели инспекцию самолета.

Причины, по которым AeroTec и magniX отказались от дальнейшей разработки электрифицированного самолета eCaravan, не раскрываются.

eCaravan совершил первый полет 28 мая 2020 года. Во время испытаний летный образец электрифицированного самолета совершил посадку с отключенным инвертором, который обеспечивал питание электромотора. Из-за отключенного инвертера самолет совершил успешную посадку на 75 процентах мощности. Это отключение не было запланировано; оно произошло из-за отказа оборудования.

Василий Сычёв

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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
США
Компании
Cessna
Pratt&Whitney
Textron
Проекты
2020-й год
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