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ТАСС

Южнокорейский спутник CAS500-1 доставили на Байконур

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Ракета-носитель "Союз-2.1а"
Ракета-носитель "Союз-2.1а".
Источник изображения: © Пресс-служба Федерального космического агентства "Роскосмос"/ТАСС

Кроме того, в компании "Главкосмос пусковые услуги" сообщили, что готовятся к запуску ракеты-носителя "Союз-2"

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Южнокорейский спутник дистанционного зондирования Земли доставлен на Байконур, откуда будет запущен ракетой-носителем "Союз-2". Об этом сообщила в воскресенье в Twitter компания "Главкосмос пусковые услуги" (входит в Роскосмос).

"Космический аппарат Корейского Института Аэрокосмических исследований "CAS500-1" доставлен на площадку №31 космодрома Байконур, где будет осуществляться дальнейшая подготовка спутника, его заправка и интеграция. Готовимся к запуску ракеты-носителя "Союз-2", - говорится в сообщении.

Ранее генеральный директор компании "Главкосмос пусковые услуги" Александр Серкин сообщил, что запуск спутника запланирован на март 2021 года.

Контракт с Корейским институтом аэрокосмических исследований на запуск космического аппарата CAS500-1 был подписан компаниями "Главкосмос" и "Главкосмос пусковые услуги" 17 августа 2017 года, на следующий день аналогичный контракт был заключен с компанией Korea Aerospace Industries на запуск CAS500-2. Оба аппарата планируется запустить на ракете-носителе "Союз-2.1а" с космодрома Байконур.

CAS500-1 и CAS500-2 должны провести съемку Земли в панхроматическом и многоспектральном режимах.

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Страны
Россия
Южная Корея
Компании
KAI
Роскосмос
Проекты
Байконур
Союз-2 РН
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