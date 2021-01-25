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Тактическую гиперзвуковую ракету испытают с противокорабельной головкой самонаведения

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Запуск ракеты PrSM ракетным комплексом HIMARS
Запуск ракеты PrSM ракетным комплексом HIMARS.
Источник изображения: Lockheed Martin

Армия США в феврале 2021 года проведет первые испытания перспективной многорежимной головки самонаведения с перспективных тактических гиперзвуковых ракет PrSM, с помощью которой боеприпасы смогут поражать морские цели. Об этом, как пишет Defense News, заявил руководитель проекта бригадный генерал Джон Рафферти. По его словам, испытания головки самонаведения будут проводиться на самолете на полигоне «Уайт-Сэндз» в Нью-Мексико.

PrSM разрабатывается в качестве замены устаревшим боеприпасам оперативно-тактических комплексов ATACMS, которые в настоящее время оснащаются ракетами с кассетными боевыми частями. Кроме того, военные рассматривают и возможность использования нового боеприпаса на реактивных системах залпового огня M270A1 MLRS и M142 HIMARS.

Новая ракета PrSM сможет выполнять полеты на скорости более 5 Махов и на первом этапе поражать цели на дальности до 499 километров. Позднее дальность боеприпаса увеличат. Испытания боеприпаса начались в декабре 2019 года. Тогда ракета поразила мишень на дистанции 240 километров. Во время вторых испытаний в марте дистанция составила 180 километров, а во время третьих — 85 километров.

В настоящее время боеприпас оснащен головкой самонаведения с системами инерциальной и GPS-навигации и способна поражать стационарные цели с высокой точностью. Американские военные намерены принять новую ракету на вооружение в 2023 году. Согласно действующим планам, новую головку самонаведения PrSM получит в рамках программы модернизации в 2025 году.

Многорежимная головка самонаведения разрабатывается в рамках проекта LBASM (Land-Based Anti-Ship Missile, противокорабельная ракета наземного базирования). Согласно действующим планам, после первых испытаний системы самонаведения на самолете ее установят на эрзац-ракету, имитирующую PrSM. Такие испытания позволят проверить системы самонаведения в полете.

В середине прошлого года система самонаведения LBASM прошла первые летные испытания. Тогда систему установили на реактивный самолет. Испытания проводились «Редстоун» в Алабаме. Во время этих испытания головка самонаведения отслеживала движущуюся цель. Разработчики проверяли правильность работы алгоритмов головки.

Василий Сычёв

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  • В новости упоминаются
Страны
Мексика
США
Продукция
HIMARS
Проекты
ГЗЛА
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