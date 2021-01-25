Войти
Industry Hunter

Госдума: Развитие передовых технологий в России требует создания законодательной базы

394
0
0
Госдума
Госдума.
Источник изображения: industry-hunter.com

Развитие передовых технологий, включая цифровые решения и беспилотный транспорт, требует принятия соответствующих законов и решения ряда проблемных вопросов, таких как кибербезопасность и защита граждан. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе семинара «Цифровая трансформация и перспективы регулирования цифровой экономики».

Те страны, которые сегодня овладеют технологиями, фактически заложат основу для того, чтобы быть более конкурентными, чтобы решить задачи повышения благосостояния граждан и, конечно, стать ведущими экономиками мира. <…> Для нас очень важен сегодняшний разговор еще потому, что все то, что мы сейчас видим, то, что будем обсуждать, требует законодательных решений, чтобы, с одной стороны, создавать условия для развития, с другой стороны, чтобы для себя понять, как человек должен быть защищен от этого развития, что он получит в результате этого развития, — сказал он.

Володин указал на тот факт, что развитие технологий подразумевает большие данные, телемедицину и различные сервисы, в которых актуальны защита частной жизни и персональных данных. Именно поэтому, пояснил Володин, депутатам нужны необходимые компетенции для того, чтобы обсуждать эти темы. 

Несомненно одно: нам надо создать условия, чтобы эти технологии развивались, чтобы создавались наши технологии, наш продукт, — сказал спикер Госдумы.

В свою очередь глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков поддержал слова Вячеслава Володина о необходимости развития соответствующей законодательной базы. 

Нам еще надо сделать очень много для того, чтобы был искусственный интеллект, технологии, позволяющие уйти от бумажного документооборота, технологии, позволяющие активно использовать беспилотный транспорт. И так далее, и так далее. Для этого нужны законы, над этим мы в этом году серьезно должны поработать, и в весеннюю сессию я рассчитываю, что некоторые из них мы примем, — сказал он.

Первый вице-спикер палаты Александр Жуков в рамках семинара «Цифровая трансформация и перспективы регулирования цифровой экономики» отметил такую важную проблему как вопросы кибербезопасности. 

Сейчас мы обсуждали вопросы кибербезопасности. Конечно, с развитием цифровых технологий, искусственного интеллекта эти вопросы выходят на первый план, нам необходимо будет принять целый ряд законов, которые обеспечивали бы сохранность персональных данных, это важнейший вопрос при развитии цифровых технологий, — сказал он, отметив, что несколько важных законов уже принята, в том числе по эксперименту по внедрению искусственного интеллекта.

Среди киберугроз он выделил списание мошенниками средств со счетов граждан, добавив, что для борьбы с такими явлениями необходимо регулирование и создание специальных структур.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
AI
ИТ
Кибербезопасность
Медицина
Похожие новости
07.12.2020
Шпионы прячутся в облаках
24.11.2020
JB Press (Япония): Китай развязал против Японии «невидимую войну»
10.07.2018
Диктаторам предрекли помощь от роботов и искусственного интеллекта
23.08.2017
Глава "Воентелекома": технология блокчейн может появиться в армии России
23.06.2017
Грозит ли нам восстание машин?
06.10.2015
"День инноваций" Минобороны РФ впервые пройдет в международном формате
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.01 20:43
  • 1
Армия США тестирует систему стабилизации оружия в руках солдата
  • 25.01 20:33
  • 36
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 25.01 20:21
  • 79
Украинские гадания на турецкой кофейной гуще
  • 25.01 19:56
  • 106
Сын главы Роскосмоса дал совет, как надо осваивать новые рынки вооружений
  • 25.01 19:27
  • 1
Песков: Москва готова проявить гибкость в отношениях с Вашингтоном, но не готова к диктату и хамству
  • 25.01 18:26
  • 35
Бессмысленный русский «Мистраль»
  • 25.01 18:25
  • 2
Истребитель МиГ-41 вышел на стадию опытно-конструкторских работ
  • 25.01 18:06
  • 1
ОДК прорабатывает два техпроцесса изготовления из ПКМ деталей для двигателя ПД-35
  • 25.01 17:45
  • 3
Реактивные снаряды нового поколения создадут в Туле по проекту НОЦ "ТулаТех" и НПО "Сплав"
  • 25.01 17:40
  • 1
Как «Роскосмос» отказался от сверхтяжа — и этим ударил по национальной безопасности России
  • 25.01 15:41
  • 1
Литва отправила на Украину пятую группу военных инструкторов
  • 25.01 15:33
  • 10
БМП-2 опробовали в качестве робота, танка и САУ в Индии
  • 25.01 15:03
  • 6
Роботизированная боевая машина Milirem Type-X отправилась на испытания
  • 25.01 11:49
  • 1
Страж Севера: первый полет Ту-126 состоялся 58 лет назад
  • 25.01 07:52
  • 2
Запуск модуля "Наука" к МКС перенесен с мая на лето - руководитель полета российского сегмента станции