Госдума: Развитие передовых технологий в России требует создания законодательной базы

Развитие передовых технологий, включая цифровые решения и беспилотный транспорт, требует принятия соответствующих законов и решения ряда проблемных вопросов, таких как кибербезопасность и защита граждан. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе семинара «Цифровая трансформация и перспективы регулирования цифровой экономики».

Те страны, которые сегодня овладеют технологиями, фактически заложат основу для того, чтобы быть более конкурентными, чтобы решить задачи повышения благосостояния граждан и, конечно, стать ведущими экономиками мира. <…> Для нас очень важен сегодняшний разговор еще потому, что все то, что мы сейчас видим, то, что будем обсуждать, требует законодательных решений, чтобы, с одной стороны, создавать условия для развития, с другой стороны, чтобы для себя понять, как человек должен быть защищен от этого развития, что он получит в результате этого развития, — сказал он.

Володин указал на тот факт, что развитие технологий подразумевает большие данные, телемедицину и различные сервисы, в которых актуальны защита частной жизни и персональных данных. Именно поэтому, пояснил Володин, депутатам нужны необходимые компетенции для того, чтобы обсуждать эти темы.

Несомненно одно: нам надо создать условия, чтобы эти технологии развивались, чтобы создавались наши технологии, наш продукт, — сказал спикер Госдумы.

В свою очередь глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков поддержал слова Вячеслава Володина о необходимости развития соответствующей законодательной базы.

Нам еще надо сделать очень много для того, чтобы был искусственный интеллект, технологии, позволяющие уйти от бумажного документооборота, технологии, позволяющие активно использовать беспилотный транспорт. И так далее, и так далее. Для этого нужны законы, над этим мы в этом году серьезно должны поработать, и в весеннюю сессию я рассчитываю, что некоторые из них мы примем, — сказал он.

Первый вице-спикер палаты Александр Жуков в рамках семинара «Цифровая трансформация и перспективы регулирования цифровой экономики» отметил такую важную проблему как вопросы кибербезопасности.

Сейчас мы обсуждали вопросы кибербезопасности. Конечно, с развитием цифровых технологий, искусственного интеллекта эти вопросы выходят на первый план, нам необходимо будет принять целый ряд законов, которые обеспечивали бы сохранность персональных данных, это важнейший вопрос при развитии цифровых технологий, — сказал он, отметив, что несколько важных законов уже принята, в том числе по эксперименту по внедрению искусственного интеллекта.

Среди киберугроз он выделил списание мошенниками средств со счетов граждан, добавив, что для борьбы с такими явлениями необходимо регулирование и создание специальных структур.