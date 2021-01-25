Самый быстрый в мире радиоуправляемый планер разогнался до рекордных 882 км/ч

Планер

Житель Калифорнии Спенсер Лисенби только что установил мировой рекорд скорости динамического парения для радиоуправляемых (RC) планеров – 882 км/ч, при этом он использовал исключительно силу ветра.

Еще в 60-е годы прошлого века пилоты RC-планеров заметили, что наибольшей скорости ветер достигает, когда идет по склону холма. В таком случае он становится надежным источником энергии для парящего планера, который благодаря этому может находиться в воздухе, фактически, неограниченное время. Полет замедляется, когда планер оказывается на подветренной стороне холма, где скорость воздушного потока падает. Здесь аппарат попадает в зону турбулентности. В результате, планер может разгоняться примерно до скорости попутного ветра, когда идет вниз, и замедляться на обратном пути, набирая энергию и скорость на каждом витке. Эту технику полета «придумала» природа. На протяжении тысячелетий альбатросы используют разницу скоростей ветра, создаваемую океанскими волнами, для преодоления огромных расстояний, затрачивая на это минимум энергии. Динамическое парение – достаточно безобидное название, однако именно его используют пилоты-экстремалы, разгоняя управляемые планеры до околозвуковых скоростей на опасно близком расстоянии от Земли.