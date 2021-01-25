Армия США тестирует систему стабилизации оружия в руках солдата

Система AIM Control Enhancer

Армия США тестирует новую технологию в рамках проекта по созданию оружия нового поколения NGSW. Ее задача – повысить боевые возможности солдат за счет «принудительной» стабилизации ствола винтовки при выстреле.

Система AIM Control Enhancer (ACE), изначально разработанная по заказу командования специальных операций США, в настоящее время проходит тестирование в тандеме с NGSW. Система крепится к планке Пикатинни и представляет собой «механический гаситель движений» опорной руки солдата. Стрелок выбирает цель или направление стрельбы, после чего система придает оружию правильную ориентацию. По сути, она сводит на нет естественные колебания руки.

Система AIM Control Enhancer

Блок стабилизации стрелкового оружия был представлен в ходе отраслевой конференции Сил специальных операций в 2019 году. Тогда официальные лица SOCOM сообщили, что проводят полевые испытания сверхлегкой версии бронежилета TALOS, а точнее, легкой полиэтиленовой брони (PE) для защиты конечностей. Выбор армии в 2019 году пал на оружейные системы General Dynamics-OTS, AAI Corporation Textron Systems и Sig Sauer в качестве прототипов карабинов NGSW и автоматических винтовок с патронником калибра 6,8 мм. В тестировании оружия приняли участие более 600 солдат и морских пехотинцев. По информации армии США, испытания продлятся до лета текущего года, после чего будет выбран окончательный вариант стрелкового оружия и боеприпасов к нему. Программа NGSW предполагает принятие на вооружение двух видов оружия, которые заменят карабин М4 и ручной пулемет М249, которыми вооружены пехотинцы армии США.