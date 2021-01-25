Войти
Техкульт

Армия США тестирует систему стабилизации оружия в руках солдата

590
1
0

Система AIM Control Enhancer

Армия США тестирует новую технологию в рамках проекта по созданию оружия нового поколения NGSW. Ее задача – повысить боевые возможности солдат за счет «принудительной» стабилизации ствола винтовки при выстреле.

Система AIM Control Enhancer (ACE), изначально разработанная по заказу командования специальных операций США, в настоящее время проходит тестирование в тандеме с NGSW. Система крепится к планке Пикатинни и представляет собой «механический гаситель движений» опорной руки солдата. Стрелок выбирает цель или направление стрельбы, после чего система придает оружию правильную ориентацию. По сути, она сводит на нет естественные колебания руки.

Система AIM Control Enhancer

Блок стабилизации стрелкового оружия был представлен в ходе отраслевой конференции Сил специальных операций в 2019 году. Тогда официальные лица SOCOM сообщили, что проводят полевые испытания сверхлегкой версии бронежилета TALOS, а точнее, легкой полиэтиленовой брони (PE) для защиты конечностей. Выбор армии в 2019 году пал на оружейные системы General Dynamics-OTS, AAI Corporation Textron Systems и Sig Sauer в качестве прототипов карабинов NGSW и автоматических винтовок с патронником калибра 6,8 мм. В тестировании оружия приняли участие более 600 солдат и морских пехотинцев. По информации армии США, испытания продлятся до лета текущего года, после чего будет выбран окончательный вариант стрелкового оружия и боеприпасов к нему. Программа NGSW предполагает принятие на вооружение двух видов оружия, которые заменят карабин М4 и ручной пулемет М249, которыми вооружены пехотинцы армии США.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
M249
M4 Carbine
NGSW
Компании
General Dynamics
SIG Sauer
Textron
Похожие новости
17.07.2020
Программа NGSW: армии США предлагают новый патрон 6,8 мм с полимерной гильзой
19.05.2020
Силы специальных операций США получат перспективные 6,8-мм системы стрелкового оружия NGSW
16.09.2019
SIG Sauer заявила, что создаст прототипы оружия нового поколения для ВС США
29.04.2019
Американские солдаты получат "сокрушитель бронежилетов"
10.10.2018
Армия США объявила тендер на разработку стрелкового оружия калибра 6,8 мм
1 комментарий
№1
25.01.2021 20:43
Цитата
Система крепится к планке Пикатинни и представляет собой «механический гаситель движений» опорной руки солдата. Стрелок выбирает цель или направление стрельбы, после чего система придает оружию правильную ориентацию. По сути, она сводит на нет естественные колебания руки.
Вообще, мне не понятно почему этим очевидным улучшением озаботились только сейчас, ведь "антитясы" для фото- и видеокамер производят массово уже много лет как. Наши видимо ещё и не чесались в этом направлении, а зачешутся лишь увидев успех у них и опять будем догонять. А ведь если устранить мелкую дрожь в руках, то целиться станет заметно легче, а значит и эффективность стрельбы прилично повысится.


Цитата
официальные лица SOCOM сообщили, что проводят полевые испытания сверхлегкой версии бронежилета TALOS, а точнее, легкой полиэтиленовой брони (PE) для защиты конечностей
Про российские бронежилеты из сверхвысокомолекулярный полиэтилена (СВМПЭ):
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.01 20:43
  • 1
Армия США тестирует систему стабилизации оружия в руках солдата
  • 25.01 20:33
  • 36
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 25.01 20:21
  • 79
Украинские гадания на турецкой кофейной гуще
  • 25.01 19:56
  • 106
Сын главы Роскосмоса дал совет, как надо осваивать новые рынки вооружений
  • 25.01 19:27
  • 1
Песков: Москва готова проявить гибкость в отношениях с Вашингтоном, но не готова к диктату и хамству
  • 25.01 18:26
  • 35
Бессмысленный русский «Мистраль»
  • 25.01 18:25
  • 2
Истребитель МиГ-41 вышел на стадию опытно-конструкторских работ
  • 25.01 18:06
  • 1
ОДК прорабатывает два техпроцесса изготовления из ПКМ деталей для двигателя ПД-35
  • 25.01 17:45
  • 3
Реактивные снаряды нового поколения создадут в Туле по проекту НОЦ "ТулаТех" и НПО "Сплав"
  • 25.01 17:40
  • 1
Как «Роскосмос» отказался от сверхтяжа — и этим ударил по национальной безопасности России
  • 25.01 15:41
  • 1
Литва отправила на Украину пятую группу военных инструкторов
  • 25.01 15:33
  • 10
БМП-2 опробовали в качестве робота, танка и САУ в Индии
  • 25.01 15:03
  • 6
Роботизированная боевая машина Milirem Type-X отправилась на испытания
  • 25.01 11:49
  • 1
Страж Севера: первый полет Ту-126 состоялся 58 лет назад
  • 25.01 07:52
  • 2
Запуск модуля "Наука" к МКС перенесен с мая на лето - руководитель полета российского сегмента станции