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Техкульт

Новый глава NASA будет руководить космическим агентством из подвала своего дома

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Стив Юрчик

В НАСА происходят кадровые и административные перемены – прежний глава, Джим Брайденстайн, покинул свой пост, но преемника ему еще не назначили. Это одна из обязанностей новоизбранного президента Байдена, но у того пока слишком много иных, более срочных дел. Поэтому космическое агентство временно возглавил Стив Юрчик, который заявил, что будет управлять им, по сути, из подвала собственного дома.

Стив Юрчик – весьма компетентный администратор, он занимает пост помощника директора НАСА с 2018-го и знает свое дело. Перенос рабочего кабинета в подвал – мера и вынужденная, и отчасти демонстрационная. С началом пандемии коронавируса НАСА пришлось закрыть офисы и лаборатории, отправив часть сотрудников в отпуска, а прочих переведя на удаленный режим работы. Специалисты из команды марсохода Curiosity с задачей справились и управляли аппаратом на удалении десятков миллионов км из своих домов. Теперь настала пора высшему руководству НАСА показать, что и они могут работать в нестандартных условиях – в частности, прямо из собственного дома. К слову, Юрчик известен прогрессивными взглядами, например, он предпочитает добираться на работу на экологически безопасном электропоезде, вместо того, чтобы простаивать на своей машине в автомобильных пробках.

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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Продукция
Curiosity
Компании
NASA
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