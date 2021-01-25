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Известия.ru

Турция за пять лет в 11 раз увеличила финансирование оборонных проектов

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Depo Photos

Турция за последние пять лет увеличила финансирование оборонных проектов в 11 раз. Об этом сообщил 24 января президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

«Только за последние пять лет мы инициировали около 350 новых проектов. Бюджет составлял $5,5 млрд, но мы увеличили финансирование оборонных проектов в 11 раз, до объема $60 млрд», — приводит слова турецкого лидера Управление оборонной промышленности Турции на своей странице в Twitter.

На прошлой неделе Эрдоган заявил, что Анкара не будет консультироваться с международными партнерами при проведении политики в оборонной сфере, пишет «Газета.ру».

В октябре 2020 года Турция подвергла критике решение Канады приостановить действие разрешений на экспорт вооружений и расценила этот шаг как проявление политики двойных стандартов.

В марте 2020 года директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев рассказал, что по итогам 2019 года Турция стала одним из лидеров среди импортеров российского оружия.

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  • В новости упоминаются
Страны
Канада
Россия
Турция
Персоны
Шугаев Дмитрий
Эрдоган Реджеп
Проекты
2020-й год
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