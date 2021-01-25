Песков: Москва готова проявить гибкость в отношениях с Вашингтоном, но не готова к диктату и хамству

Москва. 24 января. ИНТЕРФАКС - Россия готова проявлять гибкость в отношениях с США, но не готова к диктату и хамству, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Гибкость - это необходимый элемент для межгосударственных отношений. Мы готовы на гибкость, мы не готовы к диктату, мы не готовы к хамству, и мы не готовы к пересечению красных линий, а в остальном необходимая гибкость проявлялась. Но она не может проявляться до бесконечности", - сказал Песков в интервью автору программы "Москва.Кремль.Путин" (телеканал "Россия-1") Павлу Зарубину.