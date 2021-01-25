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Интерфакс-АВН

Песков: рассчитываем наладить диалог с Вашингтоном, однако больше придется констатировать моменты несогласия

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Флаги России и США
Флаги России и США.
Источник изображения: Антон Денисов/РИА "Новости"

Москва. 24 января. ИНТЕРФАКС - Россия готова наладить диалог с США, хотя в нем будут преобладать моменты несогласия, Путин готов строить отношения с американцами, как с партнерами, заявили в Кремле.

"Дело в том, что Российская Федерация последовательно и традиционно выступает за добрые отношения (с США - ИФ). Не на словах, а на деле мы говорим о том, что мы готовы считать американцев нашими партнерами, они не готовы. Но здесь насильно мил не будешь", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью автору программы "Москва.Кремль.Путин" (телеканал "Россия-1") Павлу Зарубину.

Песков подчеркнул: "Мы, конечно же, рассчитываем на то, что удастся наладить диалог. Это будет диалог, где, конечно, в большей степени придется констатировать несогласия, моменты несогласия, но в то же время диалог - это всегда возможность найти какие-то рациональные зерна, найти те самые маленькие части, где наши отношения соприкасаются".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
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