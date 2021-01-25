Песков: рассчитываем наладить диалог с Вашингтоном, однако больше придется констатировать моменты несогласия

Москва. 24 января. ИНТЕРФАКС - Россия готова наладить диалог с США, хотя в нем будут преобладать моменты несогласия, Путин готов строить отношения с американцами, как с партнерами, заявили в Кремле.

"Дело в том, что Российская Федерация последовательно и традиционно выступает за добрые отношения (с США - ИФ). Не на словах, а на деле мы говорим о том, что мы готовы считать американцев нашими партнерами, они не готовы. Но здесь насильно мил не будешь", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью автору программы "Москва.Кремль.Путин" (телеканал "Россия-1") Павлу Зарубину.

Песков подчеркнул: "Мы, конечно же, рассчитываем на то, что удастся наладить диалог. Это будет диалог, где, конечно, в большей степени придется констатировать несогласия, моменты несогласия, но в то же время диалог - это всегда возможность найти какие-то рациональные зерна, найти те самые маленькие части, где наши отношения соприкасаются".