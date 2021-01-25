Новейший вертолет Ка-62 может получить разрешение на эксплуатацию осенью

МОСКВА, 24 января/ Радио Sputnik. Новейший российский вертолет Ка-62 к осени может получить все разрешительные документы на эксплуатацию, заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Он напомнил, что в настоящее время машина проходит испытательную программу в Арсеньевской авиационной компании "Прогресс".

"Планируем закупить два гражданских вертолета Ка-62 на Арсеньевском авиазаводе "Прогресс" для пополнения действующего парка малой авиации на севере Приморья. Надеемся, что ближе к осени модель получит все разрешительные документы", – написал приморский губернатор в Instagram.

Первый испытательный полет Ка-62 состоялся в мае 2017 года. Впоследствии были проведены испытания, после которых вертолет доработали.

В частности, были усовершенствованы и усилены конструкции корпуса рулевого винта и хвостового оперения, а также установлена трансмиссия типовой конструкции.

Ранее авиационный эксперт Евгений Матвеев в эфире радио Sputnik объяснил, почему такой вертолет сегодня очень нужен России.

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