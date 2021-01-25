США направили несколько ударных авианосцев в Южно-Китайское море

МОСКВА, 24 января / Радио Sputnik. США направили авианосную ударную группу в Южно-Китайское море после полета 13 китайских самолетов возле Тайваня, пишет газета The Japan Times.

Согласно заявлению американского Индо-Тихоокеанского командования, ударная группа во главе с эсминцем "Теодор Рузвельт" "проводит плановое развертывание в составе 7-го флота США для обеспечения свободы морей".

Операции, проводимые кораблями, включали в себя полеты с использованием самолетов и вертолетов, морские ударные учения и скоординированную тактическую подготовку надводных и воздушных подразделений.

Ранее официальный представитель Госдепа Нед Прайс выступил с заявлением, в котором "настоятельно призвал" Пекин прекратить "военное, дипломатическое и экономическое давление" на Тайвань и вступить в конструктивный диалог с его демократически избранными представителями.

По словам официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин, Китай выступил против любых официальных контактов между США и Тайванем. Ведомство предупредило, что если Штаты сохранят свою политику в отношении острова, то они "заплатят большую цену".

В 1949 году в результате гражданской войны в Китае силы Гоминьдана во главе с главой правительства Республики Китай Чан Кайши перебрались на Тайвань. С этого времени силы частично признанной республика контролируют остров, но претендует на весь Китай. Официальный Пекин считает Тайвань своей одноименной административной единицей.

Ранее радио Sputnik сообщало, что Пентагон подтвердил готовность поддержать Японию в конфликте с КНР за спорных островов.

Коротко и по делу. Только отборные цитаты в нашем Телеграм-канале.