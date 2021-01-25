Войти
Российская газета

Американский имитатор Су-57 разбился

404
0
0
Источник изображения: rg.ru

США потеряли первый опытный экземпляр самолета-мишени пятого поколения 5GAT. Летательный аппарат разбился во время испытаний, пишет Jane's со ссылкой на доклад директора Пентагона по оперативным испытаниям и оценкам.

5GAT создается для участия в испытаниях боевых систем "воздух-воздух" и "земля-воздух", подготовки пилотов и наземных расчетов, а также разработки методов борьбы с малозаметными воздушными угрозами. По данным Министерства обороны США, за основу взяты характеристики самолетов пятого поколения Китая и России.

Планер 5GAT построен из композитных материалов, аппарат приводится в движение парой реактивных двигателей General Electric J85 со списанных учебно-тренировочных самолетов Т-38.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
ПАК ФА
Компании
General Electric
Похожие новости
05.08.2019
The National Interest (США): может ли американский истребитель F/A-18 соперничать с китайским J-20 и российским Су-57?
13.12.2018
Что смогут авиационные двигатели будущего?
15.11.2018
Одолжили. Китай создал оружие против F-22 и F-35. России ответить нечем
16.07.2013
Пресс-конференция НПО "Сатурн"
21.02.2012
К взлету не готовы
01.09.2010
Машиностроение в России выруливает на взлет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.01 20:43
  • 1
Армия США тестирует систему стабилизации оружия в руках солдата
  • 25.01 20:33
  • 36
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 25.01 20:21
  • 79
Украинские гадания на турецкой кофейной гуще
  • 25.01 19:56
  • 106
Сын главы Роскосмоса дал совет, как надо осваивать новые рынки вооружений
  • 25.01 19:27
  • 1
Песков: Москва готова проявить гибкость в отношениях с Вашингтоном, но не готова к диктату и хамству
  • 25.01 18:26
  • 35
Бессмысленный русский «Мистраль»
  • 25.01 18:25
  • 2
Истребитель МиГ-41 вышел на стадию опытно-конструкторских работ
  • 25.01 18:06
  • 1
ОДК прорабатывает два техпроцесса изготовления из ПКМ деталей для двигателя ПД-35
  • 25.01 17:45
  • 3
Реактивные снаряды нового поколения создадут в Туле по проекту НОЦ "ТулаТех" и НПО "Сплав"
  • 25.01 17:40
  • 1
Как «Роскосмос» отказался от сверхтяжа — и этим ударил по национальной безопасности России
  • 25.01 15:41
  • 1
Литва отправила на Украину пятую группу военных инструкторов
  • 25.01 15:33
  • 10
БМП-2 опробовали в качестве робота, танка и САУ в Индии
  • 25.01 15:03
  • 6
Роботизированная боевая машина Milirem Type-X отправилась на испытания
  • 25.01 11:49
  • 1
Страж Севера: первый полет Ту-126 состоялся 58 лет назад
  • 25.01 07:52
  • 2
Запуск модуля "Наука" к МКС перенесен с мая на лето - руководитель полета российского сегмента станции