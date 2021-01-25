Войти
Российская газета

Истребитель МиГ-41 вышел на стадию опытно-конструкторских работ

1152
2
0
Источник изображения: rg.ru

Создание в России перспективного авиационного комплекса дальнего перехвата ПАК ДП вышло на новый уровень и находится на стадии опытно-конструкторских работ.

"Разработка следующего поколения истребителей-перехватчиков уже начата. Проект Перспективного авиационного комплекса дальнего перехвата под условным обозначением "МиГ-41" находится на стадии опытно-конструкторских работ"- сообщает "Ростех".

Первые сообщения о создании нового высотного истребителя-перехватчика появились в 2018 году. Летом прошлого года гендиректор компании "Микоян" Илья Тарасенко заявил, что ПАК ДП будет создан на основе концепции истребителя МиГ-31.

В результате эксперты предположили, что новый самолет превзойдет своего предшественника в тактико-технических данных. Если МиГ-31 может разгоняться до скорости 2,8 Маха, то максимальная скорость перспективного перехватчика составит 4-4,3 Маха.

При этом истребитель получит ракеты с дальним радиусом действия и сможет сбивать не только самолеты и крылатые ракеты, но и летать в ближнем космосе и угрожать вражеским спутникам.

Известно также, что истребитель МиГ-41 будет создан с использованием новых технологий малозаметности. Боевой радиус - в диапазоне 600-1500 километров.


Николай Грищенко

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
МиГ-31
Компании
Ростех
Похожие новости
19.11.2019
Какая российская авиатехника интересует арабский мир
24.08.2017
Открытие "Армии-2017": слова Путина, оценки гостей и перспективы контрактов
23.08.2017
МВТФ "Армия-2017" станет самым масштабным за всю историю его проведения
20.02.2017
"Триумф для Индии": Дели проявляет интерес к продукции российского ОПК
26.08.2015
Санкции не помеха авиации: на МАКС-2015 в РФ приедут более 25 стран
28.07.2008
Верхняя Салда покорила Фарнборо. Экспозиция ВСМПО-АВИСМА пользовалась большой популярностью на международном авиакосмическом салоне в Великобритании
2 комментария
№1
25.01.2021 17:48
Чудные дела твои Господи...
+1
Сообщить
№2
25.01.2021 18:25
Цитата, q
Проект Перспективного авиационного комплекса дальнего перехвата под условным обозначением "МиГ-41" находится на стадии опытно-конструкторских работ"- сообщает "Ростех"
Симптоматично, что об этой клюкве "со ссылкой на Ростех" в Яндекс-новостях сообщают 72 СМИ, а сам Ростех ни о каком диванно-мифическом "МиГ-41 со скоростью 4,3 Маха" (что в принципе невозможно на современном уровне технологий), не сообщает, от слова совсем.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.01 20:43
  • 1
Армия США тестирует систему стабилизации оружия в руках солдата
  • 25.01 20:33
  • 36
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 25.01 20:21
  • 79
Украинские гадания на турецкой кофейной гуще
  • 25.01 19:56
  • 106
Сын главы Роскосмоса дал совет, как надо осваивать новые рынки вооружений
  • 25.01 19:27
  • 1
Песков: Москва готова проявить гибкость в отношениях с Вашингтоном, но не готова к диктату и хамству
  • 25.01 18:26
  • 35
Бессмысленный русский «Мистраль»
  • 25.01 18:25
  • 2
Истребитель МиГ-41 вышел на стадию опытно-конструкторских работ
  • 25.01 18:06
  • 1
ОДК прорабатывает два техпроцесса изготовления из ПКМ деталей для двигателя ПД-35
  • 25.01 17:45
  • 3
Реактивные снаряды нового поколения создадут в Туле по проекту НОЦ "ТулаТех" и НПО "Сплав"
  • 25.01 17:40
  • 1
Как «Роскосмос» отказался от сверхтяжа — и этим ударил по национальной безопасности России
  • 25.01 15:41
  • 1
Литва отправила на Украину пятую группу военных инструкторов
  • 25.01 15:33
  • 10
БМП-2 опробовали в качестве робота, танка и САУ в Индии
  • 25.01 15:03
  • 6
Роботизированная боевая машина Milirem Type-X отправилась на испытания
  • 25.01 11:49
  • 1
Страж Севера: первый полет Ту-126 состоялся 58 лет назад
  • 25.01 07:52
  • 2
Запуск модуля "Наука" к МКС перенесен с мая на лето - руководитель полета российского сегмента станции