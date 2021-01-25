В этом году запустят пять еще пять спутников ГЛОНАСС

По данным некоторых российских изданий, в этом году «Роскосмос» запустит пять спутников ГЛОНАСС. Отправка первого аппарата запланирована на весну, передает телеканал «Известия». На орбиту выведут две модели спутников нового поколения. «Глонасс-К» и «Глонасс-К2» излучают большее число сигналов. Срок работы этих устройств — около 10 лет. На данный момент группировка насчитывает 28 аппаратов.

По данным некоторых российских изданий, в этом году «Роскосмос» запустит пять спутников ГЛОНАСС. Отправка первого аппарата запланирована на весну, передает телеканал «Известия». На орбиту выведут две модели спутников нового поколения. «Глонасс-К» и «Глонасс-К2» излучают большее число сигналов. Срок работы этих устройств — около 10 лет. На данный момент группировка насчитывает 28 аппаратов.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.