Войти
Известия.ru

В этом году запустят пять еще пять спутников ГЛОНАСС

606
0
0
Глонасс-К
Российский космический аппарат "Глонасс-К".
Источник изображения: http://www.iss-reshetnev.ru/

По данным некоторых российских изданий, в этом году «Роскосмос» запустит пять спутников ГЛОНАСС. Отправка первого аппарата запланирована на весну, передает телеканал «Известия». На орбиту выведут две модели спутников нового поколения. «Глонасс-К» и «Глонасс-К2» излучают большее число сигналов. Срок работы этих устройств — около 10 лет. На данный момент группировка насчитывает 28 аппаратов.

По данным некоторых российских изданий, в этом году «Роскосмос» запустит пять спутников ГЛОНАСС. Отправка первого аппарата запланирована на весну, передает телеканал «Известия». На орбиту выведут две модели спутников нового поколения. «Глонасс-К» и «Глонасс-К2» излучают большее число сигналов. Срок работы этих устройств — около 10 лет. На данный момент группировка насчитывает 28 аппаратов.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Глонасс-К
Компании
Роскосмос
Проекты
ГЛОНАСС
Похожие новости
27.08.2019
ГЛОНАСС перестал быть глобальным
27.08.2014
ГЛОНАСС-контроль
03.03.2011
Пять КА системы ГЛОНАСС планируется запустить на орбиту в текущем году - глава Роскосмоса
19.08.2010
Совещание по космическому аппарату «Глонасс-К»
23.06.2009
Салон в Ле Бурже: позиции российского авиапрома укрепились
09.11.2006
НПО ПМ представит на выставке в Пекине новые образцы космической продукции
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.01 20:43
  • 1
Армия США тестирует систему стабилизации оружия в руках солдата
  • 25.01 20:33
  • 36
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 25.01 20:21
  • 79
Украинские гадания на турецкой кофейной гуще
  • 25.01 19:56
  • 106
Сын главы Роскосмоса дал совет, как надо осваивать новые рынки вооружений
  • 25.01 19:27
  • 1
Песков: Москва готова проявить гибкость в отношениях с Вашингтоном, но не готова к диктату и хамству
  • 25.01 18:26
  • 35
Бессмысленный русский «Мистраль»
  • 25.01 18:25
  • 2
Истребитель МиГ-41 вышел на стадию опытно-конструкторских работ
  • 25.01 18:06
  • 1
ОДК прорабатывает два техпроцесса изготовления из ПКМ деталей для двигателя ПД-35
  • 25.01 17:45
  • 3
Реактивные снаряды нового поколения создадут в Туле по проекту НОЦ "ТулаТех" и НПО "Сплав"
  • 25.01 17:40
  • 1
Как «Роскосмос» отказался от сверхтяжа — и этим ударил по национальной безопасности России
  • 25.01 15:41
  • 1
Литва отправила на Украину пятую группу военных инструкторов
  • 25.01 15:33
  • 10
БМП-2 опробовали в качестве робота, танка и САУ в Индии
  • 25.01 15:03
  • 6
Роботизированная боевая машина Milirem Type-X отправилась на испытания
  • 25.01 11:49
  • 1
Страж Севера: первый полет Ту-126 состоялся 58 лет назад
  • 25.01 07:52
  • 2
Запуск модуля "Наука" к МКС перенесен с мая на лето - руководитель полета российского сегмента станции