Турция построила свой первый фрегат

Турция вошла в десятку стран, способных самостоятельно спроектировать и построить современный фрегат. Вчера, 23 января, портал yeniasir.com.tr сообщил о том, что на верфи Sedef Tuzla Tersanesi в Тузле состоялась торжественная церемония спуска на воду корабля İstanbul проекта TF-100.

Церемония резки стали для первого турецкого фрегата состоялась в 2017 году. Вчера корабль был спущен на воду. Дальнейшее дооборудование фрегата пройдёт на плаву, после чего он поступит на заводские и приёмочные испытания. Передача Istanbul (F-515) флоту запланирована на 2023 год.

Церемония спуска на воду фрегата Istanbul (F-515)

Присутствовавший на церемонии турецкий президент Реджеп Эрдоган заявил, что теперь Турция вошла в десятку стран, способных самостоятельно спроектировать и построить современный фрегат. Всего для нужд ВМС Турции планируется построить четыре таких корабля.

Водоизмещение фрегата Istanbul составляет 3000 т. Длина корпуса — 113,2 м, ширина — 14,4 м. Скорость — более 29 узлов. Дальность плавания 6570 миль. Вооружение состоит из одной 76-мм морской пушки Oto Melara Super Rapid, двух 25-мм дистанционно управляемых боевых модулей Aselsan STOP, одного зенитного артиллерийского комплекса ближнего радиуса действия, установки вертикального пуска Mk 41 VLS на 16 ячеек, способной запускать противокорабельные ракеты Harpoon или Atmaca, зенитных управляемых ракет Evolved Seasparrow Missile (ESSM) и двух 324-мм спаренных торпедных аппаратов. Экипаж корабля состоит из 125 человек.