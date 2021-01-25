Неудачники «Мовага»

Швейцарская фирма «Моваг», ныне являющаяся частью концерна «Дженерал Дайнэмикс», известна, прежде всего, как разработчик и производитель коммерчески успешного семейства БТР «Пиранья». Но в истории фирмы имелись и провалы. В целом неплохие бронемашины «Пума» и «Шарк» так и не смогли найти свою нишу на оружейном рынке.

В швейцарском военном музее в Фулле сосредоточена солидная коллекция образцов бронетехники, наглядно показывающая эволюцию продукции фирмы «Моваг». Среди прототипов серийных машин имеются и образцы, не попавшие на заводской конвейер. История их создания, равно как и некоторые инженерные решения, представляют интерес для любителей военной техники.

Трёхосная «Пума»

В начале 60-х годов фирма «Моваг» создала два удачных образца двухосных бронетранспортёров — «Вотан» (MR-8), принятый на вооружение пограничной охраны ФРГ, и более лёгкий «Роланд», экспортировавшийся в Грецию и ряд латиноамериканских государств. Опираясь на этот успешный опыт, руководство «Мовага» решило попытать счастья в более тяжёлом классе, разработав 15-тонный бронетранспортёр. Новая машина должна была соответствовать самым высоким требованиям того времени, в частности, обладать амфибийностью и способностью действовать в условиях применения оружия массового поражения.

Машина, получившая название «Пума», была готова в 1966 году. Трёхосная полноприводная машина имела первую и третью управляемые оси. Силовая установка собственной разработки «Моваг» включала восьмицилиндровый V-образный дизель M8DV мощностью 320 л.с. и механическую коробку передач М130-16S (шесть скоростей вперёд и две — назад). Движение на плаву обеспечивали два гребных винта.

Прототип «Пумы» (с башней от БТР HS30) в музейной экспозиции Источник изображения: Visingr L. Kolová vozidla MOWAG. ATM, 2020, №2

«Пума» была рассчитана на перевозку 11 человек — командира, водителя, наводчика и восьми десантников. Последние спешивались через дверки в кормовой стенке корпуса. В дверках имелись две амбразуры для ведения огня из автоматических винтовок, но в бортах машины амбразуры отсутствовали.

Базовым вариантом вооружения для «Пумы» считалась одноместная башенка «Испано-Сюиза» (аналогичная той, что стояла на гусеничных БТР HS30) с 20-мм пушкой HS820 и 7,62-мм пулемётом MG3, а также шестью 76-мм дымовыми гранатомётами. Именно в такой конфигурации прототип БТР представлен в музее. Но на «Пуме» испытывались и другие варианты вооружения, например два пулемёта MG3 на дистанционно управляемых лафетах (подобных тому, что был разработан для БМП «Мардер»). Опробовали и спаренную пусковую установку 81-мм неуправляемых ракет MRS-80 с механизмом перезарядки — этот образец настолько интересен, что заслуживает отдельного рассказа. В проектах остались различные варианты вооружения «Пумы» 30-мм и 40-мм пушками, в том числе и зенитными.

Вариант вооружения «Пумы» двумя 7,62-мм пулемётами на дистанционно управляемых лафетах Источник изображения: pinterest.com

«Пума» успешно демонстрировалась на полигонах, военные различных стран осматривали бронетранспортёр, восхищённо цокая языками, но на этом всё и закончилось. Сложная и дорогая машина опередила своё время. Фирма «Моваг» выучила урок, приступив к разработке более дешёвой альтернативы — ею стала знаменитая «Пиранья».

Тяжёлый носитель оружия

«Пиранья», запущенная в производство в 1972 году, продемонстрировала значительный потенциал развития — достаточно сказать, что в настоящее время производится уже пятое поколение этого БТР. Однако компоновочная схема «Пираньи» с передним расположением силовой установки накладывала определённые ограничения на размещение тяжёлых систем вооружения — например, средств ПВО или башен с танковыми орудиями. Поэтому в 1978 году началась разработка четырёхосной бронемашины «Шарк». Она использовала некоторые конструктивные решения «Пираньи», но создавалась в качестве носителя оружия (Waffenträger). Главным отличием «Шарка» стало кормовое расположение двигателя, позволявшее установить башню с вооружением в центре тяжести машины.

Шасси «Шарк» в музейной экспозиции Источник изображения: Visingr L. Kolová vozidla MOWAG. ATM, 2020, №2

На прототип «Шарка», постройка которого завершилась в марте 1981 года, установили восьмицилиндровый двигатель 8V71TA фирмы «Детройт Дизель», развивавший мощность 530 л.с. Доступ к нему обеспечивался через два больших люка в крыше корпуса. В блоке с двигателем устанавливалась автоматическая пятиступенчатая коробка передач «Аллисон» НТ-750. Управляемые первая и четвёртая оси имели пружинную подвеску, а вторая и третья — торсионную. Пневматики «Мишлен» обеспечивали возможность движения даже с несколькими пулевыми пробоинами. Несмотря на свое «акулье» название, «Шарк» не являлся плавающим.

Корпус бронемашины изготавливался из стальной брони и обеспечивал защиту от 14,5-мм пуль. По желанию заказчика «Шарк» мог оборудоваться приборами ночного видения, автоматической системой пожаротушения и фильтровентиляционной установкой.

Без вооружения «Шарк» весил 16 т, а допустимая масса устанавливаемой системы вооружения составляла 6 т. Во время первой презентации в Париже машина несла башню «Эрликон» GDD-BOE с 35-мм пушкой KDE (боекомплект — 151 снаряд), 7,62-мм пулемётом (230 патронов) и шестью 76-мм дымовыми гранатомётами. В такой конфигурации «Шарк» мог использоваться в качестве разведывательной бронемашины, но для этого был всё-таки слишком велик. Собственно, это был чисто демонстрационный вариант — «Моваг» сосредоточилась на рекламе «Шарка» в качестве «колёсного танка» (истребителя танков, вооружённого относительно крупнокалиберным орудием), а также носителя средств ПВО. Рассматривались также варианты использования шасси «Шарка» для размещения противотанкового ракетного комплекса и даже РСЗО, но они не являлись приоритетными.

«Колёсный танк»

Весной 1982 года начались испытания «Шарка» с башней французского производства «Фив-Кайл-Бэбкок» FL-12. Она представляла собой дальнейшее развитие концепции качающейся башни, реализованной в FL-10 на танке АМХ-13. Сама FL-12 была отнюдь не новой — с 1971 года она устанавливалась на австрийские лёгкие танки SK-105 «Кирасир». В башне монтировалась 105-мм нарезная пушка GIAT CN-105/57 и спаренный с ней пулемёт. Готовый к стрельбе боекомплект орудия состоял из 12 снарядов, размещённых в двух револьверных магазинах в корме верхней (качающейся) части башни.

«Шарк» с башней FL-12 Источник изображения: Visingr L. Kolová vozidla MOWAG. ATM, 2020, №2

После цикла испытаний башню FL-12 демонтировали, а прототип «Шарка» одолжили концерну «Рейнметалл». На шасси броневика установили большую трёхместную башню с низкоимпульсным 105-мм нарезным орудием Rh 105-11, именуемым также Rh 105SLR (Super Low Recoil — «сверхнизкая отдача»). В отличие от CN-105/57, рейнметалловское орудие могло вести огонь не только кумулятивными снарядами, но и подкалиберными бронебойными, начальная скорость которых составляла 1470 м/с. Дополняли орудие два 7,62-мм пулемёта — спаренный и зенитный.

«Шарк» с трёхместной башней «Рейнметалл» Источник изображения: pinterest.com

«Шарк» с башней LATS Источник изображения: pinterest.com

Поупражнявшись с обитаемой башней, специалисты «Рейнметалла» водрузили на «Шарк» башню LATS (Light Armoured Turret System — «лёгкая бронированная башенная система») с вынесенной установкой 105-мм пушки и автоматом заряжания. Но и это было ещё не всё. Четвёртой «танковой» башней, испытанной на «Шарке», стала FL-20. В ней монтировалось 105-мм орудие CN-105F1, снабжённое дульным тормозом и способное вести огонь подкалиберными снарядами. Вспомогательное вооружение было представлено 20-мм автоматической пушкой. Увы, ни одна из четырёх конфигураций «колёсного танка» на шасси «Шарка» не вызвала интереса у потенциальных заказчиков.

Зенитная самоходка

В 1983 году фирма «Моваг» изготовила ещё два прототипа бронемашины «Шарк», что позволило расширить фронт опытных работ. В конце года одно из шасси использовали для изготовления второго прототипа ЗСУ «Уайлдкэт» (первый был построен в 1981 году на шасси западногерманского БТР TPz-1 «Фухс»). Система, разработанная консорциумом западногерманских фирм («Краус-Маффей», «Сименс», «Маузер», KUKA, AEG) совместно с «Холландзе Сигнаал Аппаратен» концептуально походила на ЗСУ «Гепард», но имела более лёгкую башню, подходившую для установки на колёсные шасси. По бокам башни на качающихся лафетах монтировались две 30-мм автоматические пушки «Маузер» MK 30F с боекомплектом 250 снарядов на ствол. В зависимости от пожеланий заказчика средства управления огнём можно было сконфигурировать в шести вариантах — от самого простого V1 до наиболее «навороченного» всепогодного V6. Оба прототипа (на шасси «Фухса» и «Шарка») представляли собой промежуточную конфигурацию V3, обеспечивавшую автоматическое сопровождение цели по данным радара. Однако «Уайлдкэт» не оправдал надежд своих разработчиков. Для стран «третьего мира» эта ЗСУ оказалась слишком дорогой, а европейские армии забраковали её ввиду малой дальности стрельбы — зенитка не могла поражать боевые вертолёты до их выхода на рубеж пуска ПТУР.

ЗСУ «Уайлдкэт» на шасси «Шарк» Источник изображения: war-book.ru

«Шарк» с башней «Тринити» Источник изображения: Visingr L. Kolová vozidla MOWAG. ATM, 2020, №2

Помимо «Уайлдкэта», на шасси «Шарка» опробовали ещё два типа башен для ЗСУ. Одна из них — шведская «Тринити» с 40-мм пушкой и развитой системой управления огнём, включавшей радар, инфракрасную камеру и лазерный дальномер. Вторая — производства итальянской фирмы «ОТО Мелара» с четырьмя 25-мм пушками «Эрликон» КВА и электронно-оптической дневной системой управления огнём.

Вариант размещения ЗРК «Кроталь» на шасси «Шарк» Источник изображения: Visingr L. Kolová vozidla MOWAG. ATM, 2020, №2

Весьма многообещающей областью применения «Шарка» считалось использование его в качестве шасси для ЗРК малой дальности. В частности, французская фирма «Томсон-CSF» испытывала на его базе свой комплекс «Кроталь» с четырьмя пусковыми контейнерами ЗУР R.440. Второй ракетной системой, устанавливавшейся на «Шарке», стал многоцелевой (зенитный/противотанковый) комплекс ADATS. Система, считавшаяся весьма многообещающей в 80-е годы, разрабатывалась совместно швейцарским «Эрликоном» и американским концерном «Мартин Мариетта». И действительно, ADATS имел некоторый коммерческий успех — комплекс продали в Канаду и Таиланд, вот только шасси «Шарк» ни одна из этих стран не выбрала.

Ракетный комплекс ADATS на шасси «Шарк» Источник изображения: war-book.ru

Ни «Пума», ни «Шарк» не стали коммерчески успешными проектами «Мовага». Покатавшись на полигонах, покрасовавшись на выставках и страницах рекламных проспектов, они ушли в небытие, оставшись лишь в музейной экспозиции. Но опыт их создания не пропал зря — он был учтён специалистами «Мовага» при создании и совершенствовании машин семейства «Пиранья».

Тактико-технические характеристики бронемашин «Пума» и «Шарк» «Пума» «Шарк» Экипаж (десант), чел. 3(8) 3-4 Максимальная масса, т 15 22 Длина, м 6,75 7,52 Ширина, м 2,6 3 Высота по корпусу, м 2,08 1,9 Клиренс, м 0,35 0,46 Мощность двигателя, л.с. 320 530 Скорость по шоссе, км/ч 80 100 Скорость на плаву, км/ч 12 — Запас хода, км 400 500

Литература:

Bauer М. Nutzfahrzeuge der MOWAG Motorwagenfabrik AG. Fachpresse Goldach, Hudson & Company, 1996 Visingr L. Kolová vozidla MOWAG. ATM, 2020, №2 tanks-encyclopedia.com

Андрей Харук