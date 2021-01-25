Войти
Известия.ru

Министры обороны США и Японии обсудили перенос американской базы на Окинаве

464
0
0
Источник изображения: Фото: Global Look Press/jn1/ZUMAPRESS.com

Шеф Пентагона Ллойд Остин в телефонном разговоре с министром обороны Японии Нобуо Киси обсудил перенос американской авиабазы на острове Окинава, говорится в заявлении пресс-секретаря минобороны США Джона Кирби, опубликованном 23 января.

Отмечается, что в рамках переговоров министры обменялись мнениями по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и боеготовности американо-японского альянса, несмотря на проблемы, связанные с пандемией коронавируса.

«Они также обсудили необходимость продолжения реализации инициатив США по перегруппировке вооруженных сил, в том числе продолжающиеся усилия по строительству объекта в Хэноко, который заменит базу Футэмма», — сказано в тексте.

В декабре 2019 года сообщалось, что процесс переноса авиабазы морской пехоты США Футэмма из густонаселенного района Гинован в бухту Хэноко на севере префектуры Окинава может продлиться больше 10 лет.

В феврале этого же года в Окинаве прошел референдум, в ходе которого местные жители проголосовали против сохранения авиабазы в пределах префектуры и переноса ее в бухту Хэноко.

В 1999 году Япония и США достигли договоренности в переносе авиабазы из густонаселенного города Гинован, где частые полеты американских вертолетов создавали угрозу местным жителям, в северный район Хэноко. Объект планировалось частично разместить на насыпных островах.

Власти Окинавы согласились с этим решением только в 2013 году, однако через два года решение отменил действующий тогда глава региона Такэси Онага, потребовав убрать базу за пределы региона. Последующие главы региона также выступают против присутствия объекта в границах региона.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Япония
Похожие новости
14.07.2020
Япония намерена приобрести в США дополнительно до 105 истребителей F-35 – DSCA
13.07.2020
Японское Минобороны разместило на своей территории в Токио противоракеты PAC-3 MSE производства США
06.05.2019
Япония до конца года объявит об участии в проекте NASA по созданию окололунной станции
16.08.2016
"Инновации зарождаются в тусовке равных"
21.04.2008
В России закончилась сталь для брони. Премьер Зубков лично запускает металлургическую печь Владимир Иванов
04.10.2006
График работы делегации Роскосмоса на Международном космическом конгрессе в Валенсии – напряжённый
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.01 20:03
  • 77
Украинские гадания на турецкой кофейной гуще
  • 25.01 19:56
  • 106
Сын главы Роскосмоса дал совет, как надо осваивать новые рынки вооружений
  • 25.01 19:27
  • 1
Песков: Москва готова проявить гибкость в отношениях с Вашингтоном, но не готова к диктату и хамству
  • 25.01 18:26
  • 35
Бессмысленный русский «Мистраль»
  • 25.01 18:25
  • 2
Истребитель МиГ-41 вышел на стадию опытно-конструкторских работ
  • 25.01 18:06
  • 1
ОДК прорабатывает два техпроцесса изготовления из ПКМ деталей для двигателя ПД-35
  • 25.01 17:45
  • 3
Реактивные снаряды нового поколения создадут в Туле по проекту НОЦ "ТулаТех" и НПО "Сплав"
  • 25.01 17:40
  • 1
Как «Роскосмос» отказался от сверхтяжа — и этим ударил по национальной безопасности России
  • 25.01 15:41
  • 1
Литва отправила на Украину пятую группу военных инструкторов
  • 25.01 15:33
  • 10
БМП-2 опробовали в качестве робота, танка и САУ в Индии
  • 25.01 15:17
  • 35
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 25.01 15:03
  • 6
Роботизированная боевая машина Milirem Type-X отправилась на испытания
  • 25.01 11:49
  • 1
Страж Севера: первый полет Ту-126 состоялся 58 лет назад
  • 25.01 07:52
  • 2
Запуск модуля "Наука" к МКС перенесен с мая на лето - руководитель полета российского сегмента станции
  • 25.01 07:18
  • 19
South China Morning Post (Гонконг): действительно ли гиперзвуковые ракеты кардинально все меняют? Нет, говорится в новом исследовании