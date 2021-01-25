В России испытают новейший управляемый снаряд для гаубиц

Самоходная гаубица 2С19 "Мста-С" во время тактических учений с боевой стрельбой.

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. В России планируется провести испытания новейшего управляемого 152-миллиметрового артиллерийского снаряда для гаубиц, сообщается в материалах, размещенных на сайте госзакупок.

Как следует из документов, будут проведены предварительные испытания опытного образца 152-миллиметрового управляемого осколочно-фугасного снаряда 3ОФ95. Стрельбу планируется выполнить на полигоне в Нижегородской области из буксируемых гаубиц "Мста-Б" и Д-20, а также самоходных артустановок "Акация" и "Мста-С".

Как уточнил РИА Новости информированный источник, "новый снаряд получит несколько вариантов головок самонаведения, а также инерциальную и спутниковую навигационные системы".

Собеседник агентства добавил, что "в настоящее время ведутся работы по созданию целой линейки новых управляемых высокоточных снарядов повышенной дальности, в том числе для применения в составе комплекса "Коалиция-СВ".

Ранее в СМИ сообщалось о работах над снарядом "Краснополь-Д" с дальностью стрельбы до 43 километров.

В настоящее время в России применяется ряд танковых и гаубичных управляемых снарядов. В частности, в самоходных артиллерийских установках используется снаряд "Краснополь", способный поражать с высокой точностью цели на дальности до 25 километров. Этот боеприпас применялся в Сирии для уничтожения террористов.