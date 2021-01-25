Войти
РИА Новости

В России испытают новейший управляемый снаряд для гаубиц

530
0
+1
Самоходная гаубица 2С19 "Мста-С" во время тактических учений с боевой стрельбой
Самоходная гаубица 2С19 "Мста-С" во время тактических учений с боевой стрельбой.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Лисицын

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. В России планируется провести испытания новейшего управляемого 152-миллиметрового артиллерийского снаряда для гаубиц, сообщается в материалах, размещенных на сайте госзакупок.

Как следует из документов, будут проведены предварительные испытания опытного образца 152-миллиметрового управляемого осколочно-фугасного снаряда 3ОФ95. Стрельбу планируется выполнить на полигоне в Нижегородской области из буксируемых гаубиц "Мста-Б" и Д-20, а также самоходных артустановок "Акация" и "Мста-С".

Как уточнил РИА Новости информированный источник, "новый снаряд получит несколько вариантов головок самонаведения, а также инерциальную и спутниковую навигационные системы".

Собеседник агентства добавил, что "в настоящее время ведутся работы по созданию целой линейки новых управляемых высокоточных снарядов повышенной дальности, в том числе для применения в составе комплекса "Коалиция-СВ".

Ранее в СМИ сообщалось о работах над снарядом "Краснополь-Д" с дальностью стрельбы до 43 километров.

В настоящее время в России применяется ряд танковых и гаубичных управляемых снарядов. В частности, в самоходных артиллерийских установках используется снаряд "Краснополь", способный поражать с высокой точностью цели на дальности до 25 километров. Этот боеприпас применялся в Сирии для уничтожения террористов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
2С3 Акация
2С36 Коалиция-СВ
Краснополь
Мста-Б
Мста-С
Похожие новости
15.12.2020
"Шансов на успех мало": на чем Киев хочет въехать в Донбасс
22.06.2020
Как поразить цель одним выстрелом
09.10.2019
Компьютерный бог войны
21.01.2019
Бог войны по-прежнему в фаворе
30.11.2011
Чем оснащен забытый род войск
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.01 20:03
  • 77
Украинские гадания на турецкой кофейной гуще
  • 25.01 19:56
  • 106
Сын главы Роскосмоса дал совет, как надо осваивать новые рынки вооружений
  • 25.01 19:27
  • 1
Песков: Москва готова проявить гибкость в отношениях с Вашингтоном, но не готова к диктату и хамству
  • 25.01 18:26
  • 35
Бессмысленный русский «Мистраль»
  • 25.01 18:25
  • 2
Истребитель МиГ-41 вышел на стадию опытно-конструкторских работ
  • 25.01 18:06
  • 1
ОДК прорабатывает два техпроцесса изготовления из ПКМ деталей для двигателя ПД-35
  • 25.01 17:45
  • 3
Реактивные снаряды нового поколения создадут в Туле по проекту НОЦ "ТулаТех" и НПО "Сплав"
  • 25.01 17:40
  • 1
Как «Роскосмос» отказался от сверхтяжа — и этим ударил по национальной безопасности России
  • 25.01 15:41
  • 1
Литва отправила на Украину пятую группу военных инструкторов
  • 25.01 15:33
  • 10
БМП-2 опробовали в качестве робота, танка и САУ в Индии
  • 25.01 15:17
  • 35
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 25.01 15:03
  • 6
Роботизированная боевая машина Milirem Type-X отправилась на испытания
  • 25.01 11:49
  • 1
Страж Севера: первый полет Ту-126 состоялся 58 лет назад
  • 25.01 07:52
  • 2
Запуск модуля "Наука" к МКС перенесен с мая на лето - руководитель полета российского сегмента станции
  • 25.01 07:18
  • 19
South China Morning Post (Гонконг): действительно ли гиперзвуковые ракеты кардинально все меняют? Нет, говорится в новом исследовании