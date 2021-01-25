Войти
Российская газета

Заход эсминца США в Черное море не остался без внимания наших моряков

450
0
-1
Источник изображения: rg.ru

В субботу, 23 января, американский эсминец "Дональд Кук", известный своими многочисленными рейдами к российским берегам, вновь зашел в Черное море. Очередной "визит" корабля США наши адмиралы, разумеется, не оставили без внимания. Национальный центр управления обороной Российской Федерации сообщил, что силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за его действиями.

Напомним, что согласно международной конвенции Монтре, регламентирующей проход турецких проливов военными кораблями нечерноморских государств, время пребывания "Дональда Кука" в Черном море не должно превышать трех недель.

Речь, заметим, идет не о старой и плохо вооруженной "посудине". Этот эсминец несет на борту крылатые ракеты "Томагавк", которые могут быть оснащены ядерными зарядами. В зависимости от миссии на корабле находятся 56 или 96 таких ракет. А еще на "Дональде Куке" установлена боевая информационно-управляющая система "Иджис", объединяющая средства ПВО-ПРО всех аналогичных кораблей в общую сеть. Это позволяет им одновременно сопровождать и обстреливать сотни целей. Вместе с "Томагавками" в универсальных пусковых установках на носу и корме эсминца ждут команды на запуск полсотни зенитных управляемых ракет разных классов.

Понятно, что близкое соседство этого корабля с нашими берегами не может не тревожить российское командование. Вытеснять эсминец из нейтральных вод оно не имеет права. А вот "намекнуть" американцам, что все маневры "Дональда Кука" наши военные постоянно и внимательно отслеживают, что в случае угрожающих действий корабль ждет быстрый и жесткий отпор, явно нелишне.

К подобной реакции российских военных экипажу "Кука", в общем-то, не привыкать. Его моряки наверняка помнят, как несколько лет назад их корабль в Черном море на небольшой высоте облетали наши Су-24, чем крепко напугали чужих моряков. В другой раз в ответ на приближение эсминца США к Крыму на полуострове развернули пусковую установку "Бастион" с двумя сверхзвуковыми ракетами и включили береговой радиолокационный комплекс разведки "Монолит-Б". Тогда американцы испытали настоящий шок и трепет. Их бортовая аппаратура просигнализировала, что корабль находится в зоне поражения русскими ракетами . Дальше испытывать судьбу экипаж не стал и спешно ретировался в сторону Босфора.

Бывший в ту пору командующим Черноморским флотом России Александр Витко позже так описывал маневры корабля США: "Такую восьмерку, какую нарисовал американский эсминец "Дональд Кук", сбегая из-под прицела "Бастиона", вряд ли до этого видели в Черном море".

Между тем, в Минобороны РФ не раз заявляли, что у России на Черном море создана группировка, способная обеспечить защиту Крыма от всех угроз. Черноморский флот России за последние годы получил новые фрегаты, дизель-электрические подлодки, несколько малых ракетных кораблей. Все они оснащены крылатыми ракетами большой дальности "Калибр". Оборону черноморского побережья России обеспечивают боевая авиация и передовые противокорабельные комплексы "Бал" и "Бастион". Кроме того, в Крыму развернуты четыре дивизиона систем ПВО большой дальности С-400 "Триумф" и несколько дивизионов зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С". Словом, на полуострове имеется мощная группировка наземных, морских и авиационных сил.

Открыто ей противостоять ей вряд ли кто-нибудь осмелится. А вот проверить бдительность наших военных, что называется пощекотать им нервы, а заодно провести разведку неподалеку от российских берегов желающих хватает. Особенно в этом усердствуют США. Вот почему в Минобороны и в МИД РФ неоднократно отмечали, что военное присутствие в акватории Черного моря боевых кораблей стран, находящихся за пределами региона, не способствует укреплению стабильности.


Юрий Гаврилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Турция
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Arleigh Burke
BGM-109 Tomahawk
Бал РК
Бастион
Иджис
Монолит-Б
С-400 Триумф
Су-24
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ЧФ
Ядерный щит
Похожие новости
30.12.2020
Год 2020-й: Минобороны подводит итоги
16.04.2019
Российские военные следят за эсминцем США в Черном море
21.03.2019
Newsweek (США): Россия запускает ракеты у границ стран НАТО, а в СМИ появляются противоречивые сообщения о размещении ядерных бомбардировщиков
18.04.2017
Заложники международного права
04.09.2015
США решили диктовать правила в Черном море
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.01 20:03
  • 77
Украинские гадания на турецкой кофейной гуще
  • 25.01 19:56
  • 106
Сын главы Роскосмоса дал совет, как надо осваивать новые рынки вооружений
  • 25.01 19:27
  • 1
Песков: Москва готова проявить гибкость в отношениях с Вашингтоном, но не готова к диктату и хамству
  • 25.01 18:26
  • 35
Бессмысленный русский «Мистраль»
  • 25.01 18:25
  • 2
Истребитель МиГ-41 вышел на стадию опытно-конструкторских работ
  • 25.01 18:06
  • 1
ОДК прорабатывает два техпроцесса изготовления из ПКМ деталей для двигателя ПД-35
  • 25.01 17:45
  • 3
Реактивные снаряды нового поколения создадут в Туле по проекту НОЦ "ТулаТех" и НПО "Сплав"
  • 25.01 17:40
  • 1
Как «Роскосмос» отказался от сверхтяжа — и этим ударил по национальной безопасности России
  • 25.01 15:41
  • 1
Литва отправила на Украину пятую группу военных инструкторов
  • 25.01 15:33
  • 10
БМП-2 опробовали в качестве робота, танка и САУ в Индии
  • 25.01 15:17
  • 35
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 25.01 15:03
  • 6
Роботизированная боевая машина Milirem Type-X отправилась на испытания
  • 25.01 11:49
  • 1
Страж Севера: первый полет Ту-126 состоялся 58 лет назад
  • 25.01 07:52
  • 2
Запуск модуля "Наука" к МКС перенесен с мая на лето - руководитель полета российского сегмента станции
  • 25.01 07:18
  • 19
South China Morning Post (Гонконг): действительно ли гиперзвуковые ракеты кардинально все меняют? Нет, говорится в новом исследовании