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Интерфакс-АВН

Российские военные сообщили о слежении за эсминцем США в Черном море

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Эсминец ВМС США "Дональд Кук" и британский фрегат "Кент" во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
Эсминец ВМС США "Дональд Кук" и британский фрегат "Кент" во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020.
Источник изображения: © Фото : LPhot Dan Rosenbaum, HMS Kent

Москва. 23 января. ИНТЕРФАКС - Черноморский флот России начал слежение за американским эсминцем "Дональд Кук", который в субботу вошел в Черное море, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО (ПРО) "Дональд Кук" ВМС США, зашедшего 23 января 2021 года в акваторию Черного моря", - говорится в сообщении центра.

Согласно Конвенции Монтре, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.

"Дональд Кук" заходил в Черное море в конце ноября 2020 года.

Этот эсминец может нести до 56 крылатых ракет "Томагавк" с дальностью действия 1,6 тыс. км.

"Дональд Кук", оснащенный системой противоракетной обороны "Иджис", наряду с эсминцами ВМС США "Карни", "Росс" и "Портер", размещен на постоянной основе в Европе на испанской военной базе в Рота. Эти корабли вместе с наземными базами ПРО "Иджис" в Польше и Румынии являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.

2 декабря 2020 года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО увеличивает присутствие в регионе Черного моря и усиливает поддержку Грузии и Украины.

Россия за последние годы значительно усилила военную группировку в регионе Черного моря.

Черноморский флот России за последние годы получил шесть дизель-электрических подлодок, несколько фрегатов и малых ракетных кораблей, оснащенных крылатыми ракетами большой дальности "Калибр".

Российские военные развернули в Крыму четыре дивизиона систем ПВО большой дальности С-400 "Триумф" (концерн "Алмаз-Антей"), а также несколько дивизионов зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С".

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