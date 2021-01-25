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Известия.ru

Черноморский флот приступил к слежению за эсминцем ВМС США «Дональд Кук»

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/US Navy

Силы Черноморского флота приступили к отслеживанию действий американского эсминца «Дональд Кук», вошедшего 23 января в акваторию Черного моря. Об этом сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной РФ.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО (ПРО) «Дональд Кук» ВМС США, зашедшего 23 января 2021 года в акваторию Черного моря», — отметили там.

Ранее этот эсминец заходил в Черное море 23 ноября 2020 года.

24 ноября 2020 года сообщалось, что большой противолодочный корабль «Адмирал Виноградов» остановил нарушение госграницы России эсминцем «Джон Маккейн» в заливе Петра Великого. Уточнялось, что эсминец зашел за линию границы на 2 км.

В США на следующий день опровергли «изгнание» российским кораблем эсминца «Джон Маккейн». В Седьмом флоте ВМС США считают, что заявления российской стороны не соответствуют действительности. Также указывалось, что США не соглашаются с утверждениями России о том, что залив Петра Великого является «исторической бухтой» в соответствии с международным правом.

В Москве 27 ноября заявили решительный протест в связи с заходом эсминца ВМС США в территориальное море Российской Федерации. Как сообщали в МИД России, в данной акватории корабли должны соблюдать «нормы международного права и законодательства Российской Федерации, касающиеся мирного прохода через ее территориальное море».

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