Новая турецкая артиллерийская и бронетанковая техника

22 января 2021 года министр национальной обороны Турции Хулуси Акар вместе с начальником генерального штаба вооруженных сил Турции генералом Яшаром Гюлером, командующим сухопутными войсками Турции генералом Юмитом Дундаром и заместителем министра национальной обороны Турции Мухсином Дере посетили 1-й центральный бронетанкоремонтный завод (1st Ana Bakım Merkezi) турецких сухопутных войск в Сакарье, а также предприятие турецкой компании ВМС Savunma в Арифие близ Анкары, где им были продемонстрированы некоторые новые образцы вооружения.

Представленный турецкой компанией ВМС Savunma опытный образец "гибридного" танка, представляющего собой модифицированное шасси немецкого танка Leopard 2A4 с башней турецкого танка Altay национальной разработки. Шасси оснащено дополнительным бронированием разработки турецкой компании Roketsan, на башне установлен комплекс активной защиты Aselsan AKKOR. Арифие, 22.01.2021 (с) министерство национальной обороны Турции

В ходе визита министр Хулуси Акар в Арифие принял участие в церемонии передачи турецкой армии изготовленных 1-м центральным бронетанкоремонтном заводом турецких сухопутных войск в Сакарье первых трех серийных модернизированных 155-мм/52 самоходных гаубиц Т-155 Firtina (обохначаются как New Generation Firtina - Yeni Nesil Firtina 2, а неофициально как Fitrina 2).

Напомним, что прототип модернизированной 155-мм/52 самоходной гаубицы Firtina (New Generation Firtina) был впервые представлен на оборонно-промышленной выставке IDEF-2019 в Стамбуле в мае 2019 года.

Производимая 1st Ana Bakım Merkezi с 2004 года 155-мм/52 самоходная гаубица T-155 Firtina представляет собой лицензионный вариант известной южнокорейской самоходной гаубицы Thunder. Артиллерийская часть для T-155 Firtina изготавливается турецким государственным объединением Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK). По турецким данным, к концу 2018 года для турецкой армии было изготовлено около 350 САУ Firtina.

Модернизированная самоходная гаубица New Generation Firtina оснащена новой системой управления огнем разработки турецкой компании Aselsan, система также включает датчик измерения начальной скорости снаряда. Согласно сообщению Aselsan, новая СУО разработана с учетом опыта применения САУ Firtina в боевых действиях против курдов и в Сирии.

Ранее полуавтоматическая система заряжания САУ выполнена полностью механизированной, с выбором типа боеприпаса с пульта командира. Все гидравлические приводы в конструкции установки заменены электрическими. Введена система поддержания оптимальной температуры снарядов и зарядов в боеукладке.

На крыше башни модернизированной САУ устанавливается дистационно управляемый пулеметный модуль Aselsan SARP (что является самым заметным внешим отличием), при этом модуль выполняет также роль прицела при ведении огня из гаубицы прямой наводкой, что считается полезным в штурмовых действиях. Водитель-механик получил тепловизионный прибор. САУ оснащена системой кондиционирования и улучшенной вентиляцией. Экипаж модернизированной САУ составляет четыре человека, каждый из которых имеет свой пульт с дисплеями.

Испытания прототипа модернизированной САУ были начаты в 2018 году и затем турецкая армия заключила контракт на поставку неназываемого количества New Generation Firtina, первые три из которых теперь и сданы заказчику.

В ходе посещения предприятия компании ВМС Savunma в Арифие министр Хулуси Акар ознакомился с опытными образцами создаваемых ВМС трех типов дизельных двигателей для бронетехники - Vuran мощностью 400 л.с., Azra мощностью 600 л.с. и Utku мощностью 1000 л.с., причем последний двигатель предназначен для замены германских дизельных двигателей MTU-881 KA 500 на модернизированных САУ Firtina (ранее Германия отказывало Турции в лицензии на экспорт в третьи страны САУ Firtina с немецкими двигателями).

Также на предприятии ВМС Savunma в Арифие министру Хулуси Акару были продемонстрированы два созданных компанией образца бронетехники. Первым из них стало модифицированное шасси немецкого танка Leopard 2A4, оснащенное башней турецкого танка Altay национальной разработки. Шасси оснащено дополнительным бронированием разработки турецкой компании Roketsan, а на башне установлен комплекс активной защиты AKKOR компании Aselsan.

Видимо, данный гибрид создан ввиду продолжающихся трудностей с запуском в серийное производство на ВМС самого танка Altay. Компания ВМС в апреле 2018 года получила контракт на серийное производство 250 танков Altay (головную роль в разработке которого играла другая турецкая компания Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi, контролируемая стамбульским холдингом Koç), однако до настоящего времени их выпуск (планировавшийся изначально с 2020 года) так и не был начат из-за отстутствия двигателя турецкого производства (или хотя бы турцкой сборки) для танка. Теперь, возможно, эту проблему решили обойти, предлагая турецкой армии модернизацию штатных шасси имеющихся у нее танков Leopard 2A4, в своем нынешнем виде уже очевидно устаревших.

Также ВМС показала министру Хулуси Акару разработанную ею колесную бронированную машину (бронетранспортер) с колесной формулой 8х8. Это весьма массивный бронетранспортер, оснащенный разработанным ВМС опытным дизельным двигателем Azra мощностью 600 л.с. Показанный опытный образец машины оснащен боевым модулем Aselsan Korhan с 35-мм автоматической пушкой (модуль использовался на показанном Aselsan впервые в 2017 году демонстраторе гусеничной БМП с тем же названием). Машина оснащена комплексом активной защиты Aselsan AKKOR и системой засечки огня стрелкового оружия.

Напомним, что компания ВМС, изначально возникшая в 1964 году как турецкий филиал British Motor Corporation, а с 1989 года длительное время контролировавшаяся частным холдингом Çukurova, после кризиса и банкротства 2010 года пережила возрождение, перейдя в 2013 году под контроль группы ES Mali Yatirim ve Danismanlik A.S. влиятельного турецкого олигарха Эдхема Санджака, близкого к президенту Турции Эрдогану. В 2015 году Э. Санджак продал 49% акций ВМС за примерно 300 млн долл катарскому государственному инвестиционному фонду QAFIC (в свою очередь, приход катарских инвесторов в ВМС был явно связан с близостью этой компании к власти). Покровительство со стороны Эрдогана позволило ВМС привлечь крупные государственные и экспортные заказы, включая и контракт на серийное производство танка Altay. Также, видимо, ВМС с новой бронированной машиной формулы 8х8 имеет высокие шансы выиграть тянущйся уже почти 20 лет долгостройный тендер турецкой армии на новый колесный БТР 8х8.

Представленный турецкой компанией ВМС Savunma опытный образец бронированной машины (бронетранспортера) с колесной формулой 8х8, оснащенного боевым модулем Aselsan Korhan с 35-мм автоматической пушкой. На башне установлен комплекс активной защиты Aselsan AKKOR. Арифие, 22.01.2021 (с) министерство национальной обороны Турции

Переданные турецкой армии изготовленные 1-м центральным бронетанкоремонтным заводом (1st Ana Bakım Merkezi) турецких сухопутных войск в Сакарье первые три серийные модернизированные 155-мм/52 самоходные гаубицы Т-155 Firtina (обозначаются как New Generation Firtina - Yeni Nesil Firtina 2, а неофициально как Fitrina 2). Арифие, 22.01.2021 (с) министерство национальной обороны Турции

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