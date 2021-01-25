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Российская газета

Новобранцы научных рот технополиса "ЭРА" приняли Военную присягу

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Источник изображения: Минобороны РФ

В Анапе на территории армейского инновационного технополиса "ЭРА" состоялась церемония принятия Военной присяги солдатами-новобранцами, призванными этой осенью и зимой в научные роты из более чем 30 российских регионов.

В Минобороны РФ сообщили, что в коллективы научных лабораторий инновационных кластеров технополиса влились 150 выпускников ведущих технических и профильных высших учебных заведений страны. Все эти парни зарекомендовали себя в вузах как талантливые специалисты, желающие и способные участвовать в исследовательской деятельности и инновационных проектах. Служить в научные роты они пошли добровольно, и были отобраны туда на конкурсной основе.

Солдат-новобранцев, которых в технополисе называют операторами, с принятием Военной присяги поздравил начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности Минобороны РФ генерал-майор Андрей Гончаров. "Чтобы стоять сейчас в этом строю, операторы упорно учились и уже обладают определенными заслугами в науке, в изобретательской деятельности и многое сделали для того, чтобы стать достойными продолжателями традиций Военного инновационного технополиса "ЭРА", - заявил генерал на церемонии. - Я уверен, что служба в подразделениях технополиса даст вам прекрасный старт в научной деятельности, в службе в Вооруженных силах. У каждого из новобранцев есть шанс стать офицером. Такой возможностью уже воспользовались многие их предшественники".

Присяге предшествовал курс интенсивной общевойсковой подготовки, в течение которого будущие операторы научных подразделений осваивали общевоинские дисциплины, изучали уставы и привыкали к военной службе.

Их служба в армейском технополисе будет связана с исследованиями по целому ряду перспективных научных направлений. К ним, в частности, относятся развитие геоинформационных платформ военного назначения, гидрометеорологическое и геофизическое обеспечение, малые космические аппараты, технологии искусственного интеллекта и суперкомпьютеры.


Юрий Гаврилов

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