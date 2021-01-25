Новые плавающие БМП, танки и самоходки поступили в бригаду НОАК

Народно-Освободительная Армия Китая продолжает проводить планомерную модернизацию - на вооружение регулярно поступают новые образцы вооружений.

Например, недавно одно из соединений НОАК, до этого эксплуатировавшее буксируемые 122-мм гаубицы PL96 (являются клонами советских Д-30), старые бронетранспортеры WZ-531 и плавающие танки Type 63A, существенно обновило материальную часть.

В частности, получены созданные для амфибийных операций боевые машины пехоты ZBD-05, способные благодаря специальной конструкции двигаться по морю со скоростью до 25 км/ч (некоторые источники говорят даже о 45 км/ч).

Во время передвижений по суше эта БМП может разгоняться до 65 км/ч. Запас хода по топливу составляет 500 км.

Ее броня выдерживает попадания малокалиберных снарядов, пуль стрелкового оружия и осколков разорвавшихся мин и снарядов.

В качестве вооружения применено 30-мм орудие и спаренный 7,62-мм пулемет. Имеется также комплекс противотанкового управляемого вооружения HJ-73C.

Боевая масса - 26500 кг. Вместимость -10 человек.

На базе этой БМП разработано целое семейство различной техники, например плавающий танк ZTD - 05, вооруженный 105-мм нарезной пушкой, 7,62-мм и 12,7-мм пулеметами.

На фотографиях, сделанных в момент торжественной передачи техники, можно увидеть еще 122-мм плавающий вариант самоходной гаубицы PLZ - 07. Ее вес - 24 500 кг. Максимальная дальность стрельбы - 27000 м. Скорость по шоссе - 65 км/ч. Экипаж - 5 человек.

Также в соединение поступили новейшие зенитные ракетные комплексы HQ-17A, являющиеся китайским вариантом российского "Тор-М1".

Алексей Брусилов