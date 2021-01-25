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Известия.ru

Адмирал Валентин Селиванов поделился воспоминаниями о Громове

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Владимир Мусаэльян

Главнокомандующий Военно-морским флотом России в 1992–1997 годах адмирал Феликс Громов принял флот в самое сложное время, рассказал «Известиям» начальник Главного штаба ВМФ с 1992 по 1996 год адмирал Валентин Селиванов 23 января.

«Феликс Николаевич вступил в должность в 1992 году, примерно тогда я же был назначен начальником Главного штаба. Это было время развала и страны, и флота, и вооруженных сил. Такая судьба нам выпала с ним. Мы списывали корабли, потому что денег не платили. Ремонтировать было не на что. С завода выводили корабли, которые там стояли, — за каждый день стоянки же надо было платить, а тогда, напомню, даже зарплаты людям подолгу не платили. Это был самый тяжелый период», — вспоминает Селиванов.

Главное, что в таких условиях удалось сохранить боевое ядро флота, отметил бывший глава Главного штаба ВМФ. «Мы списывали корабли, выслужившие свой срок. Нужные корабли оставили и ремонтировали. Тогда на балтийском заводе достраивался атомный ракетный крейсер »Петр Великий», — добавил он и подчеркнул, что в настоящее время это флагман ВМФ России. Кроме того, тогда удалось сохранить авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» — его своевременно вывели его из Черного моря и отправили на север.

«И то боевое ядро, которое мы тогда сохранили, до сих пор продолжает выполнять боевые задачи. Это главное, что удалось Феликсу Николаевичу», — резюмировал Селиванов.

Он также рассказал, что многое удалось сделать Громову, когда наступил раздел Черноморского флота. В то время на часть кораблей претендовала Грузия — у ВМФ СССР была база в Поти. РФ удалось вывести оттуда корабли, избежав раздела.

«А когда делили с Украиной, из всех более менее значительных кораблей Киеву достался только фрегат «Гетьман Сагайдачный». 30 лет прошло, он всё там у них служит. Ну а им хлам достался. Забрали мы свои корабли и направили их на базирование в Севастополе, что в 2014 году обеспечило возвращение Крыма в Россию. Была также сохранена палубная авиация», — рассказал Селиванов.

По словам начальника Главного штаба ВМФ с 1992 по 1996 год, ему и Громову выпали тяжелые годы. «Мы оба начинали лейтенантами, были командирами корабля, в одно и то же время командовали эскадрами — я средиземной, он в Индийском океане. Всё было как положено. Служба тяжелая, но гордая. Нам черт был не страшен. Мы потопили бы всех врагов. А вот на окончание службы досталась нам горькая пилюля — списывать свои корабли. Феликс Николаевич Громов — настоящий командир. Начинал командовать батареей, группой. Затем стал командиром эсминца. Потом был назначен командовать крейсером. А в советское время командир крейсера — это самый лучший моряк. Потом Феликс Николаевич принял дивизию, потом эскадру. На таких должностях могут служить только лучшие командиры. Феликс Николаевич был настоящий русский, советский моряк», — поделился Селиванов.

Громов умер 22 января в возрасте 83 лет.

Он родился в августе 1937 года во Владивостоке. Командовал ВМФ России в 1992–1997 годах. Некоторое время работал в Ракетных войсках стратегического назначения, после чего вновь вернулся в ВМФ и стал командиром крейсеров «Дмитрий Пожарский» и «Адмирал Сенявин». В 1996 году получил звание адмирала флота.

Ушел в отставку в ноябре 1997 года. Состоял в управлении генеральных инспекторов российского Минобороны.

По данным источников, Громова похоронят на военном мемориальном кладбище в Мытищах.


Фото: ТАСС/Владимир Мусаэльян

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