Войти
Военно-промышленный курьер

Американский Голливуд замахнулся на Су-57

558
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

В США пообещали показать сбитый российский истребитель Су-57, но пока только на киноэкране.

Голливуд снял новейший боевик «Top Gun: Maverick», в котором главную роль исполнил Том Круз. В нем, по рассказу сценаристов, американский пилот, роль которого сыграет Круз, показательно собьет российский истребитель пятого поколения Су-57. Об этом сообщает издание «The National Interest», ссылаясь на информацию, полученную от авторов кинокартины.

«Хотя Круз и режиссер Джозеф Косински официально не раскрыли марку вражеского истребителя, лицензированные игрушки Top Gun и памятные вещи из серии моделей самолетов из серии Matchbox предлагают некоторые подсказки. На данный момент в линейке Matchbox указано, что в франшизе Top Gun есть F-14 Tomcat, F / A-18 Super Hornet (который считается главным истребителем в фильме), F-35B Joint Strike Fighter и SR-72 Darkstar. По словам Алекса Холлингса, который является аналитиком The National Interest, игрушка Top Gun Matchbox поразительно напоминала российский истребитель-невидимку Су-57. Российский Су-57, возможно, использовался в фильме как самолет «плохого парня», и с технологиями, которыми располагает режиссер, самолет может выглядеть так же реально, как и настоящий Су-57. Другим выбором был бы китайский истребитель J-20. Однако, поскольку в фильм уже вносились изменения, чтобы успокоить публику в Китае, клеймение российских истребителей как самолетов противника казалось более выгодным», - сообщает издание «Eurasian Times», со ссылкой на публикацию «The National Interest».

Между тем, по мнению американских экспертов, смоделировавших воздушный бой между F-35 и Су-57, все не так однозначно. «Молния-II» «заточен» для нанесения ударов по земле с большого расстояния, в то время, как Су-57 является истребителем завоевания господства в воздухе, настроенным на маневренный бой.

В случае прямого столкновения F-35 может спасти только элементы малозаметности и возможность быстро оторваться от противника. Если же противникам все же придется схватиться в противостоянии, то американцу «ничего не светит». Впрочем, оба эти самолета вряд ли будут действовать в одиночку, поэтому их столкновение маловероятно, отмечает портал Free News.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
AGM-65
F-35
F-35B
J-20
SR-72
Super Hornet
ПАК ФА
Проекты
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
03.02.2020
Истребитель пятого поколения Су-57 похож на легенду
11.02.2019
Гуаньча (Китай): первая в мире гиперзвуковая баллистическая ракета средней дальности принята на вооружение, но пока что неофициально
27.09.2016
5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
28.01.2015
F-35 с грузом проблем
24.01.2011
Крылья коротки
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.01 20:03
  • 77
Украинские гадания на турецкой кофейной гуще
  • 25.01 19:56
  • 106
Сын главы Роскосмоса дал совет, как надо осваивать новые рынки вооружений
  • 25.01 19:27
  • 1
Песков: Москва готова проявить гибкость в отношениях с Вашингтоном, но не готова к диктату и хамству
  • 25.01 18:26
  • 35
Бессмысленный русский «Мистраль»
  • 25.01 18:25
  • 2
Истребитель МиГ-41 вышел на стадию опытно-конструкторских работ
  • 25.01 18:06
  • 1
ОДК прорабатывает два техпроцесса изготовления из ПКМ деталей для двигателя ПД-35
  • 25.01 17:45
  • 3
Реактивные снаряды нового поколения создадут в Туле по проекту НОЦ "ТулаТех" и НПО "Сплав"
  • 25.01 17:40
  • 1
Как «Роскосмос» отказался от сверхтяжа — и этим ударил по национальной безопасности России
  • 25.01 15:41
  • 1
Литва отправила на Украину пятую группу военных инструкторов
  • 25.01 15:33
  • 10
БМП-2 опробовали в качестве робота, танка и САУ в Индии
  • 25.01 15:17
  • 35
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 25.01 15:03
  • 6
Роботизированная боевая машина Milirem Type-X отправилась на испытания
  • 25.01 11:49
  • 1
Страж Севера: первый полет Ту-126 состоялся 58 лет назад
  • 25.01 07:52
  • 2
Запуск модуля "Наука" к МКС перенесен с мая на лето - руководитель полета российского сегмента станции
  • 25.01 07:18
  • 19
South China Morning Post (Гонконг): действительно ли гиперзвуковые ракеты кардинально все меняют? Нет, говорится в новом исследовании