Американский Голливуд замахнулся на Су-57

В США пообещали показать сбитый российский истребитель Су-57, но пока только на киноэкране.

Голливуд снял новейший боевик «Top Gun: Maverick», в котором главную роль исполнил Том Круз. В нем, по рассказу сценаристов, американский пилот, роль которого сыграет Круз, показательно собьет российский истребитель пятого поколения Су-57. Об этом сообщает издание «The National Interest», ссылаясь на информацию, полученную от авторов кинокартины.

«Хотя Круз и режиссер Джозеф Косински официально не раскрыли марку вражеского истребителя, лицензированные игрушки Top Gun и памятные вещи из серии моделей самолетов из серии Matchbox предлагают некоторые подсказки. На данный момент в линейке Matchbox указано, что в франшизе Top Gun есть F-14 Tomcat, F / A-18 Super Hornet (который считается главным истребителем в фильме), F-35B Joint Strike Fighter и SR-72 Darkstar. По словам Алекса Холлингса, который является аналитиком The National Interest, игрушка Top Gun Matchbox поразительно напоминала российский истребитель-невидимку Су-57. Российский Су-57, возможно, использовался в фильме как самолет «плохого парня», и с технологиями, которыми располагает режиссер, самолет может выглядеть так же реально, как и настоящий Су-57. Другим выбором был бы китайский истребитель J-20. Однако, поскольку в фильм уже вносились изменения, чтобы успокоить публику в Китае, клеймение российских истребителей как самолетов противника казалось более выгодным», - сообщает издание «Eurasian Times», со ссылкой на публикацию «The National Interest».

Между тем, по мнению американских экспертов, смоделировавших воздушный бой между F-35 и Су-57, все не так однозначно. «Молния-II» «заточен» для нанесения ударов по земле с большого расстояния, в то время, как Су-57 является истребителем завоевания господства в воздухе, настроенным на маневренный бой.

В случае прямого столкновения F-35 может спасти только элементы малозаметности и возможность быстро оторваться от противника. Если же противникам все же придется схватиться в противостоянии, то американцу «ничего не светит». Впрочем, оба эти самолета вряд ли будут действовать в одиночку, поэтому их столкновение маловероятно, отмечает портал Free News.