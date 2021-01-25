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Интерфакс-АВН

"Североморск" выполнил стрельбы в Баренцевом море

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БПК "Североморск"
БПК "Североморск".
Источник изображения: БПК "Североморск"Фото с сайта Минобороны РФ

Москва. 23 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Большой противолодочный корабль "Североморск" отработал ряд задач в Баренцевом море, в том числе артиллерийские стрельбы, сообщил Северный флот.

"Стрельбы артиллерийским комплексом АК-100 по закрытым и открытым мишенным позициям, расположенным на берегу полуострова Рыбачий, экипаж противолодочного корабля выполнил из акватории Мотовского залива", - сообщили в пресс-службе Северного флота.

Там сообщили, что также были проведены учения по минным постановкам и уничтожению плавающей мины.

"Районы проведения стрельб были заблаговременно закрыты для судоходства и полётов авиации.

В ближайшее время экипаж БПК "Североморск" отработает взаимодействие с корабельными вертолётами Ка-27, которые будут осуществлять вылеты с палубы корабля", - сообщили в пресс-службе

БПК "Североморск" - большой противолодочный корабль проекта 1155. Он имеет на вооружении противолодочные ракетные комплексы, реактивные бомбовые установки, торпедные аппараты и другие виды артиллерийского и ракетного вооружения.

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Страны
Россия
Продукция
АК-100
Ка-27
Проекты
Военные учения
пр. 1155
СФ
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