"Североморск" выполнил стрельбы в Баренцевом море

Москва. 23 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Большой противолодочный корабль "Североморск" отработал ряд задач в Баренцевом море, в том числе артиллерийские стрельбы, сообщил Северный флот.

"Стрельбы артиллерийским комплексом АК-100 по закрытым и открытым мишенным позициям, расположенным на берегу полуострова Рыбачий, экипаж противолодочного корабля выполнил из акватории Мотовского залива", - сообщили в пресс-службе Северного флота.

Там сообщили, что также были проведены учения по минным постановкам и уничтожению плавающей мины.

"Районы проведения стрельб были заблаговременно закрыты для судоходства и полётов авиации.

В ближайшее время экипаж БПК "Североморск" отработает взаимодействие с корабельными вертолётами Ка-27, которые будут осуществлять вылеты с палубы корабля", - сообщили в пресс-службе

БПК "Североморск" - большой противолодочный корабль проекта 1155. Он имеет на вооружении противолодочные ракетные комплексы, реактивные бомбовые установки, торпедные аппараты и другие виды артиллерийского и ракетного вооружения.