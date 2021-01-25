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Военно-промышленный курьер

Администрация Зеленского профинансирует «ракетный щит» Украины

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Источник изображения: vpk-news.ru

Министерство обороны готово увеличить финансирование перспективных проектов украинской ракетной программы.

Об этом заявил министр Андрей Таран по итогам рабочего визита на стратегические предприятия отечественной ракетно-космической отрасли - ГП «Южмаш» и ГП «КБ «Южное», сообщает пресс-служба Минобороны.

Состоялось совещание, где речь шла о выполнении государственного оборонного заказа на 2021 год. Таран отметил, что возглавляемое им ведомства в последнее время «активизировало работу над наращиванием нашего ракетного щита».

По его словам, есть заинтересованность в перспективных разработках в области ракетно-реактивного вооружения для Вооруженных сил Украины.

В свою очередь, и.о. генерального директора ГП «КБ «Южное» Александр Кушнарев ознакомил вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского и министра обороны с ходом работ над проектами оборонной и космической тематики, по которым сейчас работают на предприятии. Особое внимание было уделено военным разработкам, спутникам и международным космическим проектам.

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Страны
Украина
Компании
КБ "Южное"
Южмаш
Проекты
Гособоронзаказ
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