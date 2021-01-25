Спутник МГТУ им. Баумана "Парус" запустят с МКС в 2021 году

Цель запуска - реализация космического эксперимента по развертыванию солнечного паруса

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Космонавты в 2021 году могут запустить с борта Международной космической станции (МКС) наноспутник "Парус-МГТУ". Об этом говорится в программе "Большой космос", опубликованной на YouTube-канале "Роскосмос ТВ".

"В наступившем году ожидается запуск с МКС космического аппарата "Парус-МГТУ", - сообщил ведущий в эфире программы.

В проекте уточнили, что цель запуска - реализация космического эксперимента по развертыванию солнечного паруса. "Такая технология позволит в будущем совершать межорбитальные и даже межпланетные перелеты практически без затрат топлива", - отметил ведущий.

Согласно информации, размещенной на сайте МГТУ имени Баумана, спутник будет весит 1 кг. После запуска аппарата при помощи специального устройства на нем раскроется солнечный парус (две лопасти по пять метров), который будет сфотографирован. "После раскрытия научные данные с использованием бортового радиопередатчика передаются в центр управления полетом малых космических аппаратов МГТУ им. Н. Э. Баумана", - говорится в сообщении университета.

В 2020 году на орбиту были выведены два наноспутника "Бауманки" - "Ярило-1" и "Ярило-2" - для изучения солнца. Они были запущены как попутная нагрузка вместе с аппаратами "Гонец-М" в сентябре прошлого года.